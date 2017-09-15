Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanında büyük kavga

Esin, Şevkat'le başlarının beladan hiç kurtulmadığını ve evlenecek olmalarına rağmen romantizm yaşayamadıklarını fark eder.

Bu zorunlu flört talebi Şevkat için yepyeni bir sınav olacak ve işler hiç ummadıkları şekilde karışacaktır. Seval bu yakınlaşmadan hiç memnun olmaz ve bozmak için elinden geleni yapar.



Cuma, yan mahallenin belalı katili ayı Tahir'in kombisini tamir edemez ve başına büyük bir bela alır. Tahir Cuma'yı öldürmeye niyetlidir. Cuma bu işten de kurtulabilecek midir?



Bora, mahallenin başına bir çeteyi musallat eder. Artık kimsenin huzuru kalmamıştır.

Esin ve Şevkat'in arası tam düzelmişken, gelişen olaylar sonucunda rüzgar Seval'den yöne döner ve Esin'in herşeyi yanlış anlayacağı bir kargaşanın içine düşerler.

Şevkat Yerimdar son bölümlerde neler yaşandı?

Seval, Şevkat ile Esin'in arasını açmak için planlarını devreye sokar. Bozkır'ın türkü bar açılışına davet edilmeyen Seval, bunu fırsat bilerek sitem eder ve kendisine hoşgeldin partisi düzenlenmesini ister. Mahalleli Seval'i kıramaz ve parti yapılır. Partiye son dakika gelen Esin ise, Seval ve Şevkat'i bir çift gibi oynarken görür. Bora mahalledeki bir binayı satın almıştır ve göz dağı vermek için kepçeyle yıkıma gelir. Mahalleli duruma engel olamaz. Bora ve Şevkat karşı karşıya kalır. Şevkat canı pahasına bu yıkıma izin vermeyecektir. Bora ise herşeye rağmen başladığı işi bitirmeye kararlıdır. Cuma şifalı taşlarla para kazanma peşine düşmüştür. Ama işler umduğu gibi gitmez.

Şevkat'in eski sevgilisi Seval mahalleye bomba gibi düşer. Şevkat'in Seval hakkında öğrendiği sır ona karşı elini kolunu bağlamıştır. Bu sır yüzünden Şevkat Seval'in her isteğini yerine getirmeye başlar. Bu durumu yanlış anlayan Esin ile Şevkat'in arası açılır. Şevkat Esin'in gönlünü almaya çalıştıkça işler daha da karışır. Bora intikam planları yapıyordur. Şevkat'e zarar verecek her yolu dener. Olsen devraldığı kahvenin aslında sinek avladığı gerçeği ile yüz yüze kalır. İsmail Tezene aşkının arasına Erkan girmiştir. Tezene sürekli Erkan'la vakit geçirmek istemektedir...