Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şevkat Kurtulacak mı?

Şevkat Yerimdar dizisinin 12. bölümü 11 Ağustos Cuma günü yayınlandı. Eğlenceli karakter komedi bu kez hüzünlendirdi. Esin, Şevkat aşkına rağmen onun duygularından emin olmak için Bora ile nikah masasına oturdu. Bu anları nefeslerine tutarak takip eden izleyiciler asıl sürprizi ise finalde yaşadı. Nikaha engel olmak için acele eden Şevkat, trafik kazası geçirdi. Şevkat’in akıbetini merak eden izleyiciler Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Şevkat kazadan kurtulacak mı? Esin, Bora’ya evet diyecek mi? Tüm bu soruların yanıtları 18 Ağustos Cuma günü yayınlanacak olan yeni bölümde netleşecek.



Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şevkat ve Esin birbirlerine aşık olduklarını anladılar fakat birbirlerine açılamadılar. Esin onun duygularından emin olmak istiyordu. Şevkat ise rahmetli annesine ölüm döşeğinde verdiği sözü çiğnemeyi kendisine yediremiyordu. Bu arada Cevdet ve Marika, Şevkat ve Esin’e beşik kertmesi olduklarını artık açıklamaya karar verdiler. Fakat olaylar öyle gelişir ki, onlar bunu söyleyemeden Şevkat mahalleden gitmeye karar verdi. Ankara’dan kendisini çağıran amcasının yanına gidecekti. Esin ona duyduğu aşkın karşılıksız olduğunu düşünürken, mahalledeki mülklerin üstüne konmak için sinsi planlarını tıkır tıkır yürüten Bora son adımı atarak Esin’e evlenme teklifi etti. Esin’in aklı da kalbi de Şevkat’teydi ama kırgın ve umutsuzdu.