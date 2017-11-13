Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Banka soygununu önlemesi, Şevkat’i beklenmedik bir şöhrete kavuşturur. Fakat medyanın bu ilgisi Şevkat’in hiç hoşuna gitmez. Eski hayatına devam etmek isterken, çözmek durumunda kalacağı bir durum Şevkat’i gelen bir film teklifini kabul etmeye mecbur bırakır. Selami, Kazım’ın evinde kalmaktadır ama çatının akması ile birlikte geçici bir süre Cevdet’in villasına yerleşirler ve işler çığırından çıkar. Bozkır ve Gülperi Erkan’ı çalıştığı sağlık ocağında ziyaret etmeye karar verirler. İsmail yalanının ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar.

Şevkat Yerimdar 24. Bölüm Özeti

Esin ve Şevkat evlilik hazırlıklarına başlamışlarken Şevkat çok yüklü bir vergi borcu ile karşı karşıya kalır. Borcu ödemeden evlenemeyeceğini söyler ve Esin’in yardımını da istemez. Fakat Esin hacizi önlemek için gizlice ödeyince araları açılır ve işler hiç ummadıkları bir noktaya kadar sürüklenir. Bozkır ve Gülperi Erkan’ın mesleğini merak ediyorlardır. Erkan doktor olduğunu söyler. O andan sonra Bozkır ve Gülperi her hastalığında Erkan’a gider ve Erkan işin içinden çıkamaz. Cuma, mahallelinin kendisini ne kadar sevdiğini anlamak için bir oyun düzenler ve kendi için fidye ister. Fakat Cuma’nın bu oyunu kendisine pahalıya patlar.

Küçük ve sevimli bir mahallede yumurta satarak geçimini sağlayan Şevkat ile, babasının servetine göz dikmeyip, kendi çabasıyla okuyarak ressam olan Esin'in aşk hikayelerinin anlatıldığı ''Şevkat Yerimdar''da bu hafta “Bensu” karakteriyle ünlü oyuncu Öykü Çelik sürprizi yaşanacak.

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