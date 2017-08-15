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Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Şevkat'in akıbeti...

Şevkat Yerimdar’ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. Son bölümde Şevkat’in kaza sahnesine tanık olan izleyiciler yeni gelişmelerin ilk ipucunu edinmiş oldu. Peki Şevkat Yerimdar yeni bölümünde neler olacak? Şevkat kurtuldu mu? Esin, Bora ile oturduğu nikah masasında ‘evet’ dedi mi? işte Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı!

Hürriyet Haber
15 Ağustos 2017 - 15:06:25

Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı izleyicileriyle buluştu, Şevkat’in akıbeti belli oldu. Komedi türündeki dizinin son bölümünde Esin, Bora ile nikah masasın oturmuş, düğüne engel olmaya çalışan Şevkat trafik kazası geçirmişti. Sevilen dizinin takipçileri heyecanla 13. bölüm fragmanını bekliyordu. İşte yeni bölüme dair ilk detaylar!

Şevkat kazadan yaralı olarak kurtulur ama artık nikaha vaktinde yetişmesi neredeyse imkansızdır. Esin, nikah memuruna evet demek üzeredir. Gizem ve Sanem, Şevkat'e vakit kazandırmaya çalışsalar da Bora işleri hızlandırıyordur. Selami, kahveyi devredip Kore'ye sevdiği kızın yanına gitmeye karar verir. Bu ayrılık herkesi çok üzmüştür. Kahveyi alan kişi ise çok büyük hayallerle mahalleye yerleşir. Mahalleye yeni gelen tek kişi kahveci Olsen değildir. Esin ve Şevkat'in hayatına hiç ummadıkları biri sürpriz bir şekilde dahil olur.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şevkat ve Esin birbirlerine aşık olduklarını anlamışlardır fakat birbirlerine açılamadı. Esin onun duygularından emin olmak istiyordu. Şevkat ise rahmetli annesine ölüm döşeğinde verdiği sözü çiğnemeyi kendisine yediremiyordu. Bu arada Cevdet ve Marika, Şevkat ve Esin’e beşik kertmesi olduklarını artık açıklamaya karar verdiler. Fakat olaylar öyle gelişir ki, onlar bunu söyleyemeden Şevkat mahalleden gitmeye karar verdi. Ankara’dan kendisini çağıran amcasının yanına gidecekti. Esin ona duyduğu aşkın karşılıksız olduğunu düşünürken, mahalledeki mülklerin üstüne konmak için sinsi planlarını tıkır tıkır yürüten Bora son adımı attı. Esin’e evlenme teklifi etti. Esin’in aklı da kalbi de Şevkat’tedir ama kırgın ve umutsuzdu. Son anda düğüne engel olmaya karar veren Şevkat, trafik kazası geçirdi.

Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 15:06:25
Etiketler: Şevkat Yerimdar , Şevkat Yerimdar yeni bölüm , Şevkat Yerimdar 13. bölüm , dizifragman
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