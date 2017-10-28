Şevkat Yerimdar son bölümün ardınan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

“Esin, Şevkat’ten inanılmaz bir evlilik teklifi beklemektedir ve bunun için ona üç hak tanır. Şevkat bütün mahalleyi seferber eder. Ama işler gittikçe karışır, içinden çıkılmaz bir hal alır. En sonunda Cevdet duruma el koyar ve kızının Şevkat ile evlenmesine izin vermeyeceğini söyler. Şevkat’in artık sabrı taşmıştır ve herkesi şok edecek bir hamle yapar.

Bozkır ve Gülperi, Erkan’ın ailesi ile tanışmak isterler. Çözüm gene Cuma’dan gelir. Sahte anne, baba ayarlayarak Bozkır’ların evine giderler. Ama tam her şey yolunda derken, sahte anne, baba herkesin ortasında kavgaya tutuşur.

Olsen ve Selami bir çay turnuvası yapmaya karar verirler. Kaybeden mahalleden gidecektir.”

Şevkat’in sürekli belaya bulaştığını düşünen Esin, evlenmek istiyorsa artık sakin bir yaşam sürmesi gerektiğini söyler ve iddiaya girerler. Şevkat kavgadan uzak duracak, Esin ise ev işlerinin üstesinden geleceğini kanıtlayacaktır. Böylece kendilerini bir evlilik provasının içinde bulurlar. Fakat bu her ikisi içinde hiç de kolay olmayacaktır. Cuma, tesedüfen tanıştığı bir kadından çok hoşlanır ve onu etkilemek için söylediği küçük yalanı devam ettirmek zorunda kalır. Fakat bu durumu anlayan mahalleli cumanın foyasını ortaya çıkartmaya kararlıdır. İsmail Tezene’ye kavuşabilmek için Erkan kimliği ile ailesinden ister. Ama içindeki Erkan kıskançlığı onu rahat bırakmaz. İsmail herkese bir sürpriz hazırlamaktadır.

Küçük ve sevimli bir mahallede yumurta satarak geçimini sağlayan Şevkat ile, babasının servetine göz dikmeyip, kendi çabasıyla okuyarak ressam olan Esin'in aşk hikayelerinin anlatıldığı ''Şevkat Yerimdar'' da bu hafta mahalle iyice karışıyor,Şevkat zor günler yasıyor.Seval hız kesmeden arka arkaya planlarını uygulamaya devam ediyordur. Bu durum Şevkat ve Esin'in arasının açılmasına sebep olur.Üstüne bir de tavuklar yumurtlamamaya, işler kötü gitmeye başlayınca Şevkat öfkesini hiç kontrol edemez ve tüm mahalleli için oldukça zor günler başlar. Herkes bu duruma bir çözüm arıyor ve Şevkat'in suyuna gitmeye çalışıyordur.Bir taraftan da mahallede Cevdet ve Marika'nın düğün heyecanı vardır. Cuma bu düğünü fırsata çevirmek ister. Parasını aldığı bir sünnet organizasyonunu çaktırmadan Cevdet ve marika'nın düğününün içine sokar. Ama her zamanki gibi işler karışır.Şefik Bahar yüzünden kör olur. Bahar vicdan azabı ile sürekli Şefik'in yanındadır. Şefik bu durumu sonuna kadar kullanır.