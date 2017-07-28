Şevkat Yerimdar dizisi oyuncuları kimdir?

Şevkat Yerimdar dizisinin oyuncu kadrosu birçok izleyici tarafından oldukça merak konusu olmaya devam ediyor. Sinema filminde diziye uyarlanan Şevkat Yerimdar dizisi, neşeli ve eğlenceli oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekmeyi başardı. Peki, Şevkat Yerimdar dizisinin oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar.
Özgürcan Çevik
Şevkat Yerimdar
Ankaralıdır. Adaletsizliğe tahammülsüz bir mahalle delikanlısıdır. Öfke kontrol sorunu vardır. Çok sinirlidir, çabuk parlar, öfkeye kapılınca ne yapacağı hiç belli olmaz. Daima çulsuzdur çünkü iyiliksever ve çok cömerttir. Özü sözü birdir, dili sivridir. Bütün bunlar karakterinde birleşince başı beladan kurtulmaz. Haksızların karşısına dikilir, muhtaçlara yardım eli uzatır, başına bela alır. Olmadık hadiseler onu bulur. Hayatı hep macera doludur. Balat’ta yumurta dükkanı vardır.
Başak Parlak
Esin Uçar
Cana yakın, kafası karışık, eğlenceli bir kızdır. Damarına basılırsa keçi gibi inatçıdır. Ressam, heykeltıraş ve seramikçidir. Üniversiteyi Fransa’da okumuş, on yıl Paris’te yaşamıştır. Babası zengin bir antikacıdır. Annesini küçük yaşta kaybetmiş, el bebek gül bebek büyümüştür. İstanbul’a dönünce resim atölyesi kurmaya ve sanat galerisi açmaya karar verir. Şevkat’in üst katına yerleşir. Karşısındaki dükkana galeri açar.
Salih Kalyon
Cevdet Uçar
Babacan bir adamdır. Esin’in babasıdır. Zengin bir antikacıdır. Şevkat’in ev sahibidir. Çarşıdaki dükkanların tümü onundur. Mahalle sakinleri ve çarşı esnafının sevdiği ve saydığı biridir.
Murat Akkoyunlu
Cuma
Semtin tesisatçısıdır. Trakyalıdır. Son derece gevşek, sakar bir ustadır. Bir şeyi yapar, başka bir şeyi kırar. Hiç altta kalmaz, daima mazereti vardır. Akupuntur noktalarına elektrik vererek insanın her sorununu çözeceğini iddia eder. Bunu başardığı da olur. Esin’in mahalleye gelmesi hayatını değiştirir. Hayal edemeyeceği kadar yükselir.
Burak Demir
Niko
Mahalle muhtarıdır. Çok bilmiştir, hep ermiş gibi konuşur, kıssadan hisse hikayeleri anlatır. Buna karşın ayakları yere basan biri değildir. Şevkat’in kankasıdır. Bahar ile kardeştir. Marika’nın oğludur. Annesi Rum, babası Türk’tür. Babası hayatta değildir.
Barış Murat Yağcı
Bora
Yakışıklı ve havalıdır. Off road ralli pilotudur. Zengin aile çocuğudur. Turizm şirketi vardır. Doğa gezileri, rafting turları düzenler. Motorsiklet gezilerine çıkar. Eğlence ve keyif hayatı yaşar. Çapkın bir erkektir. Gizem’in ağabeyidir.
Canan Maktal
Gizem
Güzel, akıllı ama alaycı ve şımarık bir kızdır. Esin’in yakın arkadaşıdır. Ağabeyi Bora ile birlikte oturur, turizm şirketini birlikte yönetirler. Zengin aile çocuğu olduğu için hayatta hiç zorlanmamıştır. Yüzeysel bir yaşam sürmektedir. Hayat herkes için kolay sanmaktadır.
Semra Güzel
Sanem
Temiz kalpli, iyi niyetli bır kızdır. Esin ve Gizem ile liseden beri arkadaştır. Spiritüel konularla ilgilidir. Yaşam koçluğu yapmaktadır. Danışanlarının tümü mutsuz zengin kadınlardır.
Pascal Nouma
Pascal
Antika koleksiyonu yapmak için Cevdet’in dükkanına gider. Önce Cevdet ile ahbap, sonra Şevkat ile kanka olur. Cevdet’ten aldığı antika masanın gizli gözünden define haritası çıkar. Şevkat ile define ararken, beklenmedik maceralara sürüklenir.
Suzan Aksoy
Marika
Niko ve Bahar’ın annesidir. Kocası 10 yıl önce ölmüştür. Çarşıda tuhafiye dükkanı vardır. Anaç bir kadındır. Esnafın da annesidir.
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