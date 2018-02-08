Şevkat Yerimdar 37. bölüm fragmanında Esin ve Şevkat zor durumda!

Şevkat Yerimdar dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar hakim olacak. Yeni bölümde Esin ve Şevkat, Ludmila’yı ikna etmek için farklı yollar denerler. İşte, Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı.

Ludmila’nın fikir değiştirmesi Esin ve Şevkat’i zor durumda bırakır. Ludmila’yı ikna etmek için farklı yollar denerler. Sonunda Ludmila polise olanları itiraf etmeyi kabul eder. Fakat bu sefer de geçireceği bir trafik kazasıyla, hafızasını kaybedecek ve işler yeniden karışacaktır.

İsmail istifa eder. Artık daha fazla Cuma’nın yanında çalışmaya dayanamamaktadır. Kendi tesisatçı dükkanını açmaya karar verir. Fakat dükkanını Cuma’nın dükkanının karşısına açması Cuma ile iplerin iyice gerilmesine sebep olur. Artık mahallede tesisatçılar savaşı vardır.