Şevkat Yerimdar 23. bölüm fragmanında Esin büyük beklenti içinde

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Şevkat Yerimdar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Şevkat Yerimdar yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar yer alacak. İşte, Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

“Esin, Şevkat’ten inanılmaz bir evlilik teklifi beklemektedir ve bunun için ona üç hak tanır. Şevkat bütün mahalleyi seferber eder. Ama işler gittikçe karışır, içinden çıkılmaz bir hal alır. En sonunda Cevdet duruma el koyar ve kızının Şevkat ile evlenmesine izin vermeyeceğini söyler. Şevkat’in artık sabrı taşmıştır ve herkesi şok edecek bir hamle yapar.

Bozkır ve Gülperi, Erkan’ın ailesi ile tanışmak isterler. Çözüm gene Cuma’dan gelir. Sahte anne, baba ayarlayarak Bozkır’ların evine giderler. Ama tam her şey yolunda derken, sahte anne, baba herkesin ortasında kavgaya tutuşur.

Olsen ve Selami bir çay turnuvası yapmaya karar verirler. Kaybeden mahalleden gidecektir.”

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Şevkat’in sürekli belaya bulaştığını düşünen Esin, evlenmek istiyorsa artık sakin bir yaşam sürmesi gerektiğini söyler ve iddiaya girerler. Şevkat kavgadan uzak duracak, Esin ise ev işlerinin üstesinden geleceğini kanıtlayacaktır. Böylece kendilerini bir evlilik provasının içinde bulurlar. Fakat bu her ikisi içinde hiç de kolay olmayacaktır.

Cuma, tesedüfen tanıştığı bir kadından çok hoşlanır ve onu etkilemek için söylediği küçük yalanı devam ettirmek zorunda kalır. Fakat bu durumu anlayan mahalleli cumanın foyasını ortaya çıkartmaya kararlıdır.

İsmail Tezene’ye kavuşabilmek için Erkan kimliği ile ailesinden ister. Ama içindeki Erkan kıskançlığı onu rahat bırakmaz. İsmail herkese bir sürpriz hazırlamaktadır.