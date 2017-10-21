Şevkat Yerimdar 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Şevkat’in sürekli belaya bulaştığını düşünen Esin, evlenmek istiyorsa artık sakin bir yaşam sürmesi gerektiğini söyler ve iddiaya girerler. Şevkat kavgadan uzak duracak, Esin ise ev işlerinin üstesinden geleceğini kanıtlayacaktır. Böylece kendilerini bir evlilik provasının içinde bulurlar. Fakat bu her ikisi içinde hiç de kolay olmayacaktır. Cuma, tesedüfen tanıştığı bir kadından çok hoşlanır ve onu etkilemek için söylediği küçük yalanı devam ettirmek zorunda kalır. Fakat bu durumu anlayan mahalleli cumanın foyasını ortaya çıkartmaya kararlıdır. İsmail Tezene’ye kavuşabilmek için Erkan kimliği ile ailesinden ister. Ama içindeki Erkan kıskançlığı onu rahat bırakmaz. İsmail herkese bir sürpriz hazırlamaktadır.

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Şevkat ve Esin, Seval hakkındaki gerçeği öğrenmişlerdir. Şimdi oyun sırası onlara gelmiştir. Seval Bora iş birliği ilerler. Bora Şevkat’iin canını sıkacak başka bir yol bulmuştur. Seval de ona yardım ediyordur. Fakat ikisini de çok büyük bir sürpriz beklemektedir.



Selami ve Olsen arasındaki kıyasıya rekabet gene tüm hızıyla devam eder. Mahalleli arada kalmıştır. İsmail, Erkan’ı öldürmekten hapse düşer ve hapisten kurtarılışı Cuma’nın zekası sayesinde olur.