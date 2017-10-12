Şevkat Yerimdar 21. bölüm fragmanında Seval hakkındaki gerçek ortaya çıkıyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Şevkat Yerimdar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Şevkat Yerimdar yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar yer alacak. İşte, Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Şevkat ve Esin, Seval hakkındaki gerçeği öğrenmişlerdir. Şimdi oyun sırası onlara gelmiştir. Seval Bora iş birliği ilerler. Bora Şevkat’iin canını sıkacak başka bir yol bulmuştur. Seval de ona yardım ediyordur. Fakat ikisini de çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

Selami ve Olsen arasındaki kıyasıya rekabet gene tüm hızıyla devam eder. Mahalleli arada kalmıştır. İsmail, Erkan’ı öldürmekten hapse düşer ve hapisten kurtarılışı Cuma’nın zekası sayesinde olur.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Küçük ve sevimli bir mahallede yumurta satarak geçimini sağlayan Şevkat ile, babasının servetine göz dikmeyip, kendi çabasıyla okuyarak ressam olan Esin'in aşk hikayelerinin anlatıldığı ''Şevkat Yerimdar'' da bu hafta mahalle iyice karışıyor,Şevkat zor günler yasıyor.Seval hız kesmeden arka arkaya planlarını uygulamaya devam ediyordur. Bu durum Şevkat ve Esin'in arasının açılmasına sebep olur.Üstüne bir de tavuklar yumurtlamamaya, işler kötü gitmeye başlayınca Şevkat öfkesini hiç kontrol edemez ve tüm mahalleli için oldukça zor günler başlar. Herkes bu duruma bir çözüm arıyor ve Şevkat'in suyuna gitmeye çalışıyordur.Bir taraftan da mahallede Cevdet ve Marika'nın düğün heyecanı vardır. Cuma bu düğünü fırsata çevirmek ister. Parasını aldığı bir sünnet organizasyonunu çaktırmadan Cevdet ve marika'nın düğününün içine sokar. Ama her zamanki gibi işler karışır.Şefik Bahar yüzünden kör olur. Bahar vicdan azabı ile sürekli Şefik'in yanındadır. Şefik bu durumu sonuna kadar kullanır.