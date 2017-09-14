Şevkat Yerimdar 16. bölüm fragmanında Seval'in yeni planı

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerin dikkatini çeken dizi Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yaşanacak. Peki, yeni bölümde neler olacak. İşte, Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Esin, Şevkat'le başlarının beladan hiç kurtulmadığını ve evlenecek olmalarına rağmen romantizm yaşayamadıklarını fark eder.
Bu zorunlu flört talebi Şevkat için yepyeni bir sınav olacak ve işler hiç ummadıkları şekilde karışacaktır. Seval bu yakınlaşmadan hiç memnun olmaz ve bozmak için elinden geleni yapar.
Cuma, yan mahallenin belalı katili ayı Tahir'in kombisini tamir edemez ve başına büyük bir bela alır. Tahir Cuma'yı öldürmeye niyetlidir. Cuma bu işten de kurtulabilecek midir?
Bora, mahallenin başına bir çeteyi musallat eder. Artık kimsenin huzuru kalmamıştır.
Esin ve Şevkat'in arası tam düzelmişken, gelişen olaylar sonucunda rüzgar Seval'den yöne döner ve Esin'in herşeyi yanlış anlayacağı bir kargaşanın içine düşerler.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Seval, Şevkat ile Esin'in arasını açmak için planlarını devreye sokar. Bozkır'ın türkü bar açılışına davet edilmeyen Seval, bunu fırsat bilerek sitem eder ve kendisine hoşgeldin partisi düzenlenmesini ister. Mahalleli Seval'i kıramaz ve parti yapılır. Partiye son dakika gelen Esin ise, Seval ve Şevkat'i bir çift gibi oynarken görür. Bora mahalledeki bir binayı satın almıştır ve göz dağı vermek için kepçeyle yıkıma gelir. Mahalleli duruma engel olamaz. Bora ve Şevkat karşı karşıya kalır. Şevkat canı pahasına bu yıkıma izin vermeyecektir. Bora ise herşeye rağmen başladığı işi bitirmeye kararlıdır. Cuma şifalı taşlarla para kazanma peşine düşmüştür. Ama işler umduğu gibi gitmez.
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