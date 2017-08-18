Şevkat Yerimdar 13. yeni bölüm fragmanı: Esin evlendi mi?

Şevkat Yerimdar yeni bölümüyle bu akşam kaldığı yerden devam edecek. Bu akşamki bölümle ilgili pek çok soru işareti var ancak en önemlisi Esin’in evlenip evlenmediği. Dizinin yayınlanan son bölümünde Esin, Onur’un evlilik teklifini kabul etmiş ve nikah masasına oturmuştu. Şevkat’ten umudu kesmesi nedeniyle nikah masasına oturmuştu. Finale ise Şevkat’in kazası damga vurmuştu. 13. bölüm fragmanıyla birlikte ilk ipuçları geldi. İşte yeni bölüme dair ilk detayları!



Şevkat kazadan yaralı olarak kurtulur ama artık nikaha vaktinde yetişmesi neredeyse imkansızdır. Esin, nikah memuruna evet demek üzeredir. Gizem ve Sanem, Şevkat'e vakit kazandırmaya çalışsalar da Bora işleri hızlandırıyordur. Selami, kahveyi devredip Kore'ye sevdiği kızın yanına gitmeye karar verir. Bu ayrılık herkesi çok üzmüştür. Kahveyi alan kişi ise çok büyük hayallerle mahalleye yerleşir. Mahalleye yeni gelen tek kişi kahveci Olsen değildir. Esin ve Şevkat'in hayatına hiç ummadıkları biri sürpriz bir şekilde dahil olur.