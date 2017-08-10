Şevkat Yerimdar 12. bölüm fragmanı 2. fragmanı ekranlara geldi..

Şevkat ve Esin birbirlerine aşık olduklarını anlamışlardır fakat birbirlerine açılamazlar. Esin onun duygularından emin olmak istemektedir. Şevkat ise rahmetli annesine ölüm döşeğinde verdiği sözü çiğnemeyi kendisine yedirememektedir.
Bu arada Cevdet ve Marika, Şevkat ve Esin’e beşik kertmesi olduklarını artık açıklamaya karar verirler. Fakat olaylar öyle gelişir ki, onlar bunu söyleyemeden Şevkat mahalleden gitmeye karar verir. Ankara’dan kendisini çağıran amcasının yanına gidecektir.
Esin ona duyduğu aşkın karşılıksız olduğunu düşünürken, mahalledeki mülklerin üstüne konmak için sinsi planlarını tıkır tıkır yürüten Bora son adımı atar. Esin’e evlenme teklifi eder. Esin’in aklı da kalbi de Şevkat’tedir ama kırgın ve umutsuzdur.
ŞEVKAT YERİMDAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI
Şevkat ve Esin esnafların kamera kayıtları sayesinde bebeğin annesinin izini bulur. Fakat bu tehlikeli bir maceraya dönüşür.
Mahalle esnafları ortaklaşa piyango bileti alırlar ve bileti Şevkat’e emanet ederler. Bilete büyük ikramiye vurur fakat bilet kaybolmuştur. Esnaflar Şevkat’ten kuşkulanırlar. Onun yalan söylediğini ve parayı tek başına götürmek istediklerini sanırlar. Gelişen olaylar da bu kuşkuyu artırır. Şevkat’in bir türlü bulamadığı bilet hiç ummadığı bir yerdedir.
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