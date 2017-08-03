Şevkat Yerimdar 11. bölüm fragmanında bebeğin annesinin izi bulunuyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Şevkat Yerimdar yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecan dolu dizi Şevkat Yerimdar yeni bölümüyle cuma akşamı diziseverlerle buluşacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde mahalle esnafları ortaklaşa piyango bileti alırlar ve bileti Şevkat’e emanet ederler. İşte, Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Şevkat ve Esin esnafların kamera kayıtları sayesinde bebeğin annesinin izini bulur. Fakat bu tehlikeli bir maceraya dönüşür.

Mahalle esnafları ortaklaşa piyango bileti alırlar ve bileti Şevkat’e emanet ederler. Bilete büyük ikramiye vurur fakat bilet kaybolmuştur. Esnaflar Şevkat’ten kuşkulanırlar. Onun yalan söylediğini ve parayı tek başına götürmek istediklerini sanırlar. Gelişen olaylar da bu kuşkuyu artırır. Şevkat’in bir türlü bulamadığı bilet hiç ummadığı bir yerdedir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ralliyi kaybeden Bora yaptığı kazayı hafif atlatmıştır ama Esin’e numara yaparak ona tekrar yaklaşır. Ayrıca Şevkat ile aralarını açar. Ama kapıya bırakılan bir bebek Esin’le Şevkat’i yine birbirine yaklaştırır. Anneyi bulana kadar bebeğe birlikte bakmaya karar verirler. Fakat bu sandıkları kadar kolay değildir.

İsmail, Tezene ile baş başa bir akşam geçirmek için bir plan yapar. Gülperi ve Bozkır’ı konsere göndermeyi başarır. Ama dahiyane sandığı planı beklenmedik olaylarla ters teper, yine fiyaskoyla sonuçlanır.

Şevkat tesadüfen kendisine hırsızlık kumpası yapanların izini bulup, peşlerine düşer. Artık Bora ile burun buruna gelmek üzeredirler.