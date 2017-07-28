Şevkat Yerimdar 11. bölüm fragmanı son bölüm sonrası yayınlandı mı?

Şevkat Yerimdar 11. bölüm fragmanı son bölüm sonrası araştırılmaya başlandı. Peki, diziyi yakından takip eden on binlerce kişinin merakla araştırdığı konulardan birisi olan Şevkat Yerimdar 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı detaylar

Şevkat Yerimdar 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanın yayınlanır yayınlanmaz bu sayfa üzerinden izleyebilirsiniz.



SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ralliyi kaybeden Bora yaptığı kazayı hafif atlatmıştır ama Esin’e numara yaparak ona tekrar yaklaşır. Ayrıca Şevkat ile aralarını açar. Ama kapıya bırakılan bir bebek Esin’le Şevkat’i yine birbirine yaklaştırır. Anneyi bulana kadar bebeğe birlikte bakmaya karar verirler. Fakat bu sandıkları kadar kolay değildir.



İsmail, Tezene ile baş başa bir akşam geçirmek için bir plan yapar. Gülperi ve Bozkır’ı konsere göndermeyi başarır. Ama dahiyane sandığı planı beklenmedik olaylarla ters teper, yine fiyaskoyla sonuçlanır.



Şevkat tesadüfen kendisine hırsızlık kumpası yapanların izini bulup, peşlerine düşer. Artık Bora ile burun buruna gelmek üzeredirler.