Pepsi yeni yılda Burak Özçivit ile birlikte herkesi hayatı dolu dolu yaşamaya ve cesur olmaya çağırıyor. 2014 boyunca sevenlerine “Seviyorsan aç konuş bence!” diye seslenecek olan Pepsi, kapaklarında doyasıya konuşturacak hediyeler vermeye devam ediyor.

-15 derece soğukta sırtında geyik taşıdı...

Burak Özçivit, Kartalkaya’da -15 dereceye varan soğuk havaya aldırış etmeden gerçekleştirdiği ve 2 gün süren çekimlerde yaralı bir geyiği sırtında taşıdı. Burak Özçivit’in karlar altındaki vahşi doğada yaralı bir geyiği kurtarmak için çabaladığı reklam filminin, Pepsi’nin verdiği ilhamla cesaretin aşka dönüştüğü bir hikayesi var. Kampanya boyunca Pepsi ile birlikte reklam filmleri serisine devam edecek olan Burak Özçivit’in sonraki reklamlarda neler yapacağı merak konusu olacak.

Pepsi’nin yeni marka yüzü olan Burak Özçivit, ilk reklam filmi çekimi için Kartalkaya’da kamera karşısına geçti. Burak Özçivit, dondurucu soğukta 16 saat boyunca üzerinde sadece bir gömlekle çekimi tamamladı. Reklam filminde de cesaretiyle öne çıkan Burak Özçivit, 2014 yılında herkesi hayatı cesurca ve dolu dolu yaşamaya çağırıyor. Karlar içinde geçen reklam filmlerinin prodüksiyonu tamamlandı ve çok yakında yayında olacak.

Pepsi, Burak Özçivit birlikteliği ile, büyük bir yılbaşı çekilişine imza atıyor.

Pepsi’nin yılbaşı çekilişine katılanlar, 2014 yılı boyunca bedava konuşma ve internet kazanma şansı yakalayacak. Ayrıca her Pepsi kapağıyla günlük, 3 Pepsi kapağıyla da haftalık konuşma, SMS ve internet hediye ederek yıl boyunca iletişime özgürlük getiriliyor.

Pepsi, geçen yıl başlattığı “Pepsi Yaşatır Seni” kampanyasıyla herkesi hayatı dolu dolu yaşamaya çağırmış, insanların hayatına unutamayacakları anlar katmıştı. Daha önce Hülya Avşar, Azra Akın, Kenan İmirzalioğlu gibi ünlü isimlerle başarılı kampanyalara imza atan Pepsi, Burak Özçivit ile 2014 kampanyasında Pepsi severlerin hayatlarına, en güzel anlarına ve hayallerine sürprizler katmaya devam edecek.

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