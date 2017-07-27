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Sevimli hayvan görsellerinin psikolojimize 5 etkisi

Sosyal medyada karşımıza görseller bazen kaçma ve uzaklaşma isteği bazen de ekrana sarılma ve öpme isteği yaratabilir. Hiç düşünmeden beğenilen ve paylaşılan karelerin başrollerinde genellikle sevgi dolu dostlarımızın olması şaşırtıcı bir durum değil. Çok farkında olmasak da bu görseller bizi çok derinden yakalıyor ve yüzümüzde bıraktıları gülümseme ile çok daha mutlu ediyor. Nasıl mı?

Hürriyet Haber
27 Temmuz 2017 - 14:31:00

1- Bir anda üzerimizdeki stresi azaltır

Sosyal medyayı genelde gün içinde en stresli ve uzaklaşmak istediğimiz anlarda kullanırız. Neredeyse bir nefes almak istediğimiz her an elimizdeki telefonlar ortamı update ederiz. İşte tam bu anda karşımıza çıkan bir kedi videosu ile her defasında iyi bir haber almış gibi mutluluk hormonları salgılar beynimiz. Çünkü evcil hayvanlar ile iyilik duygusunu bizler çok küçükken eşlemiştir bile.

Sevimli hayvan görsellerinin psikolojimize 5 etkisi

2- Hayata karşı bakışımızı sorgulatır

Bambaşka bir yaşam şekliyle aynı gezegeni ve hayatı paylaşıyor olduğumuz fikrini bize hatırlatması sayesinde küçük bir an için bile olsa hayallerimizi gerçekleştirme konusunda daha güçlü ve tutarlı oluruz. O kısacık an bile kaotik hayatlarımız için bir kazanım olabilir. Kuyruğumuz olsa sallarız, o derece heyecanlandırır.

Sevimli hayvan görsellerinin psikolojimize 5 etkisi

3- Sevgi hissi ile dolarız

Evcil hayvanların gözlerinden içimize akan koşulsuz sevgiyle depolarımız dolar ve etrafa daha bir sempatik ve olumlu bakar oluruz. Bunu test edebilisiniz. Bir süre arka arkaya evcil hayvan görseli maratonu yapın ve hemen ardından aranızın limoni olduğu birini arayın. İşte o an ses tonunuz ile her şeyi düzeltebilirsiniz.

4- Merhamet ve yardım duygularımız artar

Bizden ilgi ve sevgi bekleyen bu dostlarımız ile her karşılaşmamız daha iyi ve daha yardımsever biri olamız konusunda zihnimizi uyandırır. Sevecenlik butonuna basılmış gibi aklımızdan geçen her düşünceye bir sevgi tonu katılır. Haliyle yapılacaklar listemizdeki yardım ile ilgili konulara yönelmemiz kaçınılmaz olabilir.

Sevimli hayvan görsellerinin psikolojimize 5 etkisi

5- Güvende hissettiriyor

İlginç ama gerçek. Evcil hayvan görseli paylaşarak karşınızdaki mutlu ettiğinizi bilmek insanda doğru bir sosyal çevreye ait olma hissi uyandırıyor ve bu durum da en derinlerde duran ve sürekli tetikte uyuyan güvende olma düşüncemizi rahatlatıyor. Nedeni de bizler için binlerce yıldır mutlu evcil hayvanların, güven ve mutluluğu temsil etmesi olabilir.

 

 

 

Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 14:33:33
Etiketler: sevimli hayvanlar , hayvan görselleri , Hayat
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