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Sevgiliye yenilebilir çiçek

Hürriyet Haber
14.02.2018 - 14:53 | Son Güncelleme:

ANTALYA’da bir tarım firması, 13 çeşit yenilebilir çiçek üretti. Firma sahibi Mustafa Erüst, Sevgililer Günü dolayısıyla yenilebilir çiçeklere yoğun talep olduğunu söyledi.

Antalya’da faaliyet gösteren Erüst Tarım, minyatür sebzeler, çok sayıda ot çeşidinin yanı sıra yenilebilen 13 türde çiçek üretiyor. Bu çiçekler sofralarda süsleme ve dekoratif amaçlı da kullanılıyor. Firmanın sahibi ve genel müdürü Mustafa Erüst, Serik ilçesi Gebiz bölgesindeki 1 dönümlük serada ürettikleri yenilebilir çiçeklerin, lüks restoran ve 5 yıldızlı otellerden talep gördüğünü söyledi.

 SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE ÇİÇEKLERE TALEP ARTTI

 Fasulye çiçeği, erik çiçeği, elektrik çiçeği, salatalık çiçeği, soğan çiçeği, menekşe çiçeği gibi 13 çeşit yenilebilir çiçek çeşidi olduğunu belirten Erüst, çiçeklerin aynı zamanda salatalarda ve yemek süslemelerinde kullanıldığını kaydetti.

Çiçeklerde roka, tere gibi bilinen tatların olduğunu aktaran Mustafa Erüst, çiçeklerin tıbbi açıdan faydaları olduğunu anlattı. Erüst, Sevgililer Günü dolayısıyla çiçeklere talep arttı. Özellikle 2 gündür talebe yetişemiyoruz. Bilinirliğin artması halinde gelecekte talebin artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

 MİNİ SEBZELER ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

 Çiçeklerin büyük bölümünü Uzak Doğu’dan getirdiklerini kaydeden Mustafa Erüst, aynı zamanda mini sebzeler ve mikro filizler yetiştirdiklerini de vurguladı. Mini sebzelerin büyümesi için hiçbir çaba göstermediklerini aktaran Erüst, Tabak süslemelerinde sıkça kullanılıyor. Kişiye özel porsiyonluk üretim yapılıyor.

Oteller ve sağlıklı beslenmek isteyenler bu ürünleri tercih ediyor. Büyümesi için hiçbir şey vermediğimiz için daha sağlıklı. Görsel çekiciliği olduğu için çocukların okullarında rahatlıkla yiyebileceği, sağlıklı, organik ürünler" dedi.

 Mikrofilizlerin tohumlarını çimlendirip belli oranda boylandırdıklarını kaydeden Mustafa Erüst, bu filizlerdeki vitaminin çok daha fazla olduğunu, dolayısıyla besleyici olduğunu söyledi.

Etiketler: çiçek , yenilebilir , Sevglilier günü
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