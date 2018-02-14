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    Sevgilisinin elini kırdı, eşini bu hale getirdi

    Bekir KARAKOCA/ ADANA, (DHA)
    14.02.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:

    Adana’da Murat Ç., (27) üzerine kuma getirdiği için evi terk eden eşi Gamze Ç.’yi (26) barışma teklifini kabul etmeyince döverek hastanelik etti. Gamze Ç.’nin şikâyeti üzerine tutuklanan Murat Ç.’nin, sevgilisini dövüp elini kırdığı, kadın kendini terk edince eşi ile barışmak istediği ileri sürüldü.

    Olay, 12 Şubat’ta merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi üzerine kuma getirince 2 çocuğu ile evini terk eden Gamze Ç., yardımcı kadın olarak çalıştığı villadan çıkıp minibüse binmek için anayola geldi. Bu sırada eşi Murat Ç. ile onun kuzeni Bülent K. yolunu kesti. Murat Ç. eşine barışmak istediğini söyleyip eve götürmek istedi. Ancak kadın bunu kabul etmeyince tekme ve yumruklarla saldırdı. Sokak ortasında dövülen kadını, çevre esnafı kurtardı. Eli yüzü kanlar içinde kalan kadın, çağrılan ambulansla götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi edildi. Gözleri morarıp şişen Gamze Ç. karakola giderek eşi Murat Ç. ile Bülent K.’dan şikâyetçi oldu. Yakalanan Murat Ç. tutuklanırken Bülent K. serbest bırakıldı.

    Sevgilisinin elini kırdı, eşini bu hale getirdi

    SEVGİLİSİNİN ELİNİ KIRMIŞ

    İşsiz Murat Ç. ile 10 yıl önce birbirlerini severek evlendiklerini belirten Gamze Ç., 3 yıl önce üzerine kuma getirdiğini, kendisinin de bu duruma dayanamayınca1 ay önce evi terk ettiğini söyledi. Eşinin sürekli şiddet uyguladığını belirten Gamze Ç. "Eşim bizi bırakıp o kadınla yaşamaya başladı. Eşim, birlikte olduğu o kadını dövüp elini kırmış. Kadın gidince benimle barışmak istedi. Kabul etmeyince kuzeni Bülent ile gelip beni dövdü. Boğazıma bıçak dayadı. Tekme yumruk dövdü. Gözlerim morardı, vücudumda yara izleri var. Eşimin beni öldürmesinden korkuyorum" dedi. Eşinden boşanmak istediğini belirten Gamze Ç., bu sürede koruma da talep etti.

    Sevgilisinin elini kırdı, eşini bu hale getirdi

    O KADIN KAÇINCA GAMZE’YE DÖNDÜ

    Gamze Ç.’nin akrabaları ise Murat Ç.’ye tepki gösterip, serbest bırakılan Bülent K.’nın da tutuklanmasını istedi. Murat Ç.’nin kuma getirdiği kadını dövüp elini kırdığını belirten Gamze Ç.’nin ismini açıklamayan dayısı, "Adam işsiz, yıllardır yeğenime kötü davranıyor. Bu yetmiyor gibi üzerine kuma getirdi. O kadını da dövüp elini kırmış, kadın da bunu terk etti. Bu kez yeğenim ile barışmak istemiş. O da kabul etmeyince dövmüşler. Kendilerinden şikâyetçi olduk" dedi.

    Etiketler: ADANA , kadına şiddet , Çukurova , son dakika
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