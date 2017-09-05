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    Sevgilisini yer bildiriminden buldu! Gece kulübünü kana buladı

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 06:11 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 06:14

    Kendisini aldatan Ufuk D.’yi yer bildirim uygulaması Swarm’dan bulup gittiği gece kulübünde 3 kişiyi yaralayan Songül K., 2.5 yıl hapis cezası aldı

    İSTANBUL’da cinsel yolla bulaşan hastalık geçirmesi üzerine kendisini aldattığını düşündüğü sevgilisi Ufuk D.’yi, yer bildirimi için kullanılan Swarm uygulamasından bulup eğlendiği gece kulübünde sevgilisiyle birlikte 3 kişiyi yaralayan kuaför Songül K.’nın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, sanık Songül K.’yı Ufuk D.’yi yaralamak suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Songül K., ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 10 ay hapis ve 25 gün adli para cezasına çarptırılırken, ceza toplam 6 bin 500 TL para cezasına çevrildi.

    Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Songül K., gece kulübündeki Burcu Y. ve Ümit A.’yı kasten basit yaralama suçundan ise toplam 6 bin TL para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Songül K.’ya toplamda 2.5 yıl hapis ve 12 bin 500 TL para cezası verdi. Soruşturma aşamasında tutuklanmayan, “Silah yanlışlıkla patladı” diye kendini savunan Songül K., cezanın onanması halinde hapse girecek.

    Etiketler: gece kulübü , baskın , silahlı saldırı , istanbul , swarm
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