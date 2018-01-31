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    Sevgilisini öldüren genç kadın tutuklandı

    DHA
    31.01.2018 - 19:50 | Son Güncelleme:

    ÇORUM’da 35 yaşındaki Ramazan Kabakçı’yı yaşadıkları tartışmanın ardından bıçaklayarak öldüren bir çocuk annesi 33 yaşındaki Selma K., tutuklandı.

    Olay, Çorum’un Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Selma K.ile sevgilisi olduğu öne sürülen Ramazan Kabakçı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Selma K., eline aldığı bıçakla Kabakçı’yı kasıklarından bıçaklayıp ağır yaraladı.İhbar üzerine olay yerine polis ekibi ile sağlık görevlileri sevk edildi. Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Kabakçı, ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    İTİRAF ETTİ

    Polis tarafından gözaltına alınan Selma K., verdiği ilk ifadesinde Ramazan Kabakçı’nın kendi kendini bıçakladığını öne sürdü. Selma K., çelişkili ifadeleri nedeniyle polisin sorgulamasının ardından bıçaklama olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.. Bu arada suç aleti bıçak da bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Selma K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Etiketler: çorum , cinayet , tutuklama , son dakika
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