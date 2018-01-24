Sevgilisini kurşun yağmuruna tutmuştu... Abdullah Melih Barış’a istenen ceza belli oldu

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Nurcan Arslan’ın ailesi, avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı geldi. Tutuklu Abdullah Melih Barış ve avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Sinan Coşar, Nurcan Arslan ile Abdullah Melih Barış’ın sevgili olduğunu kaydederek, Barış’ın Tokat’ta yaşadığı belirtti. Abdullah Melih Barış’ın kız arkadaşı Nurcan Arslan’ın kendisinden ayrılmak istemesi üzerine ikna etmek için 29 Ocak 2016’da İstanbul’a geldiği kaydedilirken aksi takdirde yanındaki ruhsatsız tabanca ile sevgilisini öldürmeyi planladığı vurgulandı. Olay günü saat 11:00 sularında Halkalı Atakent Mahallesi Dumankaya Miks isimli sitenin önünde Arslan ile Barış’ın tartıştıkları kaydedildi. Nurcan Arslan’ın iki kere siteye girmek istediğini söylediği ancak Barış’ın “Lütfen sadece konuşacağız, yemek yer çıkarız” dediği belirtildi. İkna çabaları sonuçsuz kalan Barış’ın daha önce planladığı üzere belinden çıkardığı tabancayla genç kadına ateş etmeye başladığı vurgulandı. Cinayeti işledikten sonra polisi arayarak kendini ihbar eden Barış’ın suç aletiyle birlikte yakalandığı, talihsiz kadının ise hayatını bu şekilde kaybettiği kaydedildi. Savcısı tüm bu nedenleri göz önünde bulundurarak sevgilisini öldüren Abdullah Melih Barış hakkında ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isterken 6136 sayılı ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’ gereğince 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti

İNDİRİM UYGULANMASIN

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Sultan Koçyiğit, mütalaayı kabul ettiklerini belirterek, "Sanığın tasarlayarak, kasten öldürme suçundan dolayı cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca her ne kadar sanık haksız tahrik hükümlerinden yararlanmak amacıyla bazı iddialarda bulunsa da bu iddialar tanık beyanı ile çürütülmüştür. Kadın cinayeti olan tüm olaylarda bu şekilde iddialar ortaya atılmaktadır. Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep ediyoruz. Türkiye'deki kadın cinayetlerinin nitelik ve nicelik bakımından yoğunluğu dikkate alınarak, sanık hakkında indirim uygulanmamasını talep ederiz." dedi. Mahkeme, taraf avukatlarına yazılı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi

11 KURŞUNLA KATLEDİLDİ

Duruşma öncesinde Bakırköy Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup Nurcan Arslan ailesi ve arkadaşları adına ‘Dün Özgecan, bugün Nurcan, yarın hangi can?’ yazılı pankart açtı. Basın açıklaması yapan abla Gülcan Arslan, “Evli ve 3 çocuk babası katil muhtar Abdullah Melih Barış tarafından 11 kurşun ile sokak ortasında katledildi. Fakat iki yıldır süren davada hiçbir yol kat edilemedi. Biz kadınlar; aldatma, aşk, namus bahaneleriyle eş, baba, sevgili tarafından işlenen cinayetlerin politik olduğunu biliyoruz” dedi.