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    Sevgilisini intihara sürükleyen genç kadına ceza

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 13:45Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 13:45

    Attığı mesajlarla sevgilisini intihara sürüklemekten suçlu bulunan 20 yaşındaki Michelle Carter, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kadının, cezasının 15 ayını cezaevinde geçirmesi, kalanın ertelenmesi ve 5 yıl süreyle gözetim altında tutulması bekleniyor.

    Massachusetts’te yaşayan 20 yaşında Michelle Carter, sevgilisine attığı mesajlardan sonra kasıtsız adam öldürmeden suçlu bulundu.

    Conrad Roy, 2014 yılında 18 yaşındayken kız arkadaşıyla yazışmasından sonra intihar etti.

    Kamyonunun içinde intihar eden Roy’un zihinsel hastalık geçmişi vardı ve daha önce de intihara teşebbüs etmişti.

    Carter’ın yazışmalarında gazla doldurduğu kamyonundan duyduğu korku nedeniyle çıkan Roy’a, kamyona tekrar girmesini söylediği anlaşıldı. Attığı mesajlarla intihara teşvik ettiği sevgilisinin son dakikalarını telefonda dinleyen Carter’ın acil yardım hattını aramadığı da ortaya çıktı.

    Carter’a verilen hüküm açıklanmasından önce, intihar eden Roy’un aile üyeleri onu ne kadar özlediklerine dair yürek parçalayıcı ifadeler vererek en yüksek cezayı talep ettiler.

    Sevgilisini intihara sürükleyen genç kadına ceza

    İntihar eden Roy’un babası, ‘Conrad’ın çok parlak bir geleceği vardı ve Michelle Carter oğlumun zayıflığını sömürdü. Oğlumu bir piyon olarak kullandı ve hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi.’ dedi.

    Hakim tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Carter’ın cezasının 15 ayını cezaevinde geçirmesi, kalanın ertelenmesi ve 5 yıl süreyle gözetim altında tutulması bekleniyor.

    Etiketler: ABD , hakim , sevgili
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