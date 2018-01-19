Sevgilisini dinledi

Üner’in mikrofon başına geçip şarkılar seslendirdiği geceye katılanlar arasında sevgilisi Büşra Pekin’in yanı sıra Necati Akpınar, Şinasi Yurtsever, Simge-Ozan Bayraşa, Güliz Ayla ve Nihat Odabaşı da vardı. Uzun bir aradan sonra yeniden sahneye çıkmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Üner, “Konserlerim tüm hızıyla devam edecek” dedi.







Gecede Simge Sağın da sahneye çıktı ve Ersay Üner imzalı şarkısı “Üzülmedin mi?”yi seslendirdi.

Büşra Pekin, sevgilisi Ersay Üner’e övgüler yağdırdı: “Çok yetenekli biri. ‘İki Aşık’ şarkısının da büyük bir kitleye ulaşacağına emindim ama bunun bu kadar kısa sürede olacağını tahmin etmemiştim.”



