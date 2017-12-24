Sevgilisini başka bir kadınla yakalayınca...

Olay Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Eve baskın yapan B., gittiği evde başka bir kadınla yakaladığı erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra taksiyle Muratpaşa İlçesi İsmet Gökşen Mahallesi’ne döndü. Erkek arkadaşı tarafından caddeye park edilmiş olan aracı eline aldığı taşla parçalamaya başlayan B.’yi çevredeki esnaflar zorlukla sakinleştirdi. Ellerinde derin kesikler oluşan B. için olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. B., tedavi için hastaneye kaldırıldı.

TAKSİYLE GİTTİ

Olayın tanığı olan taksici Hürriyet muhabirine şu bilgileri verdi:

“Genç kadınla önce Arapsuyu’ndaki bir daireye gittik. Burada sesleri duyunca ben de yukarı çıktım. Başka bir kadınla yakalanan adam B.’yi dövüyordu. Sonra kadın Şirinyalı Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi.

Burada Ankara plakalı bir aracı aramaya başladı. Aracı krediyle erkek arkadaşına almış ancak kendisi kullanmıyormuş. Hırsla arabayı parçalamaya başladı. Aracın bütün camlarını kırdı. Bu sırada elleri de kesilmiş. Biz de olaya çok şaşırdık ve üzüldük.”