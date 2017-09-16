Sevgilisini 12 yaşındaki kızıyla çıplak görünce 5 yerinden bıçakladı

ABD'de bir kadın erkek arkadaşıyla 12 yaşındaki kızını çıplak olarak basınca erkek arkadaşını beş yerinden bıçakladı.

Independent'in haberine göre ABD'nin Cleveland şehrinde gerçekleşen olayda genç kadının erkek arkadaşını kızıyla birlikte gördüğünde cinnet geçirdiği ve sevgilisini bıçakladığı bildirildi.

Bıçaklanan adam tedavi altına alınırken polis iki tarafında ifadesini aldı. Adam, kız arkadaşının 12 yaşındaki kızının kendisine karşı duygular geliştirdiğni fark ettiğini bu yüzden kendisini bıçakladığını söyledi.

Polis olayla ilgili daha fazla bilgi vermedi. Kadın ve küçük kız bıçaklama olayıyla ilgili çelişkili ifadeler verdi. Olayın ardından kadının ve küçük kızın ellerinde de bıçak izleri bulunduğu aktarıldı.