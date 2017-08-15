Sevgilisine onunla seks yapması için yalvarıyor çünkü…

İngiliz Metro gazetesinin haberine göre; Amanda, nişanlısı JoJo ile birlikte olmadığında bacaklarında ve pelvis bölgesinde rahatsızlık hissediyor.

Sürekli orgazm olacakmış hissi yaşayan McLaughlin, "Seks yapınca sorunun çözüleceğini düşünüyorsunuz ama olmuyor" dedi. Amanda belgeselde, bazen ağlayarak nişanlısına onunla birlikte olması için yalvardığını anlattı.

Bir şeylerin yanlış gittiği 13 yaşında anladığını fakat teşhisin 19 yaşında koyulduğunu söyleyen Amerikalı genç kız, semtomlarla başa çıkmak için 30 farklı tedavi deniyor ve pelvis bölgesine buzla soğuk kompres yapıyor.

Amanda'nın annesi Victoria ise kızının cinsel olarak aktif olduğunu ve çok fazla seks yaptığını fark ettiğinde onun fahişe olduğunu düşünmüş.

ABD'deki Michigan Ünviersitesi'nden nöroloji doktoru Priyanka Gunta, Amanda'nın rahatsızlığına çözüm bulmayı umuyor fakat durumu çok nadir görüldüğü için de işinin zor olduğunu itiraf ediyor.