Sevgilisi otomobil olanlara özel! Fotoğrafları nefes kesiyor

MSO (McLaren Special Operations) bölümünün yalnızca Aziz Valentine Günü’ne özel hazırladığı bu modelde ‘baştan çıkarıcı’ olarak ifade edilmiş çok özel renk, tasarım ve malzeme seçimleri yapılmış. Boyahaneden ateşli Vermillion kırmızı rengiyle ayrılan 570S Spider, Woking, İngiltere’de tamamen el işçiliği ile yapılan üretimin ilerleyen aşamalarında iç mekanda kırmızı ve seyah renklerin hakim olduğu çift renkli bir tema ile Apex Red, Jet Black Nappa deri ve Carbon Black Alcantara malzemelerle bezenmiş.

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