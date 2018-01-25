Sevgilisi olan bu okuldan atılacak

Galler’de bir ortaokulda müdürlük yapan Toby Belfield’in, sevgilisi olan öğrencilerin okuldan atılacağını açıklaması büyük tartışma yarattı. Galler’in kuzeyindeki Ruthin Ortaokulu Müdürü Belfield, öğrencilerin romantik ilişkilerinin eğitimlerini olumsuz etkileyeceğini ifade eden bir e-posta yazdı. Sızan e-postada Belfield, öğrencilerin ilişkisi olmasını ‘güçlü bir şekilde reddettiğini’ belirtti. Yıllık ücreti yaklaşık 50 bin dolar olan okulun müdürü, ilişkisi bulunan öğrencilerin listesinin hazır olduğunu ve bu öğrencilerin Eylül itibariyle kendilerine yeni bir okul bulmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca Belfield, bu öğrenciler için üniversiteye girişlerinde iyi bir referans mektubu yazmayacağını söyledi. Belfield’in yazdığı e-posta İngiliz Daily Post gazetesine sızdırılınca, gelen tepkiler üzerine okul müdürü sözleriyle ilgili geri adım attı. Belfield, “İyi notlar alan başarılı bir öğrenci için, sadece kız ya da erkek arkadaşı var diye, üniversiteye girişini olumsuz yönde etkileyecek bir referans yazmam. Yazdıklarım, tüm öğrencileri hata yapabilecekleri bir gençlik aşkından caydırmak içindi. İlişkisi var diye hiçbir öğrenci okuldan atılmayacak” ifadelerini kullandı. Oysa ki Belfield yazdığı e-postayı, “Okul, romantik ilişkilerin yeri değil” sözleriyle sonlandırmıştı.