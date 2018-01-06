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    Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

    Hürriyet Haber
    06.01.2018 - 09:05 | Son Güncelleme:

    AKSARAY'da bir tarlada otomobil içinde tabancayla öldürülmüş olarak bulunan Tuncer Kütük (27) ve yanındaki Mediha Akdağ (50) cinayetiyle ilgili, Mediha Akdağ'ın iki yıldır boşanma davası süren eşi Şükrü Akdağ (52) gözaltına alındı.


    Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Sultanhanı ilçesi yakınlarında Aksaray- Konya karayoluna yaklaşık 150 metre mesafedeki tarlada, hasarlı bir otomobil görüldü. 68 BM 327 plakalı otomobil içinde biri kadın iki kişi, kanlar içinde hareketsiz bulundu. Durum jandarmaya bildirildi. Sürücü Tuncer Kütük'ün(27) vücuduna isabet eden 2 kurşunla, yanındaki Mediha Akdağ'ın(50) da 3'ü başına olmak üzere 6 kurşunla öldürüldüğü belirlendi.
    EŞYALARINI TAŞIRKEN SALDIRIYA UĞRADI
    Jandarma, Konya'da oturan Mediha Akdağ'ın, eşi Şükrü Akdağ ile ayrı yaşadığı ve yaklaşık iki yıldır boşanma davalarının sürdüğünü belirledi. Araştırmasını derinleştiren jandarma, Mediha Akdağ'ın, olay günü eşyalarını Aksaray'da oturan Tuncer Kütük ile eşyalarını bir otomobile yükleyip, Aksaray'da tuttuğu eve götürdüğünü belirledi. Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşayan Mediha Akdağ'ın eşi Şükrü Akdağ iddiaya göre, durumu öğrenip peşlerine düştü. Takip edildiklerini anlayan Tuncer Kütük’ün panikle direksiyon kontrolünü yitirmesiyle araç şarampole düştü. Şükrü Akdağ, burada önlerini kestiği araçtaki eşi ve Tuncer Kütük'ü tabancayla ateş ederek öldürdü. Jandarma yapılan çalışma sonucu Şükrü Akdağ'ı, dün akşam saatlerinde Konya'da saklandığı evde gözaltına aldı. Akdağ, sorgulanmak üzere Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
    'OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI' PAYLAŞIMI
    Tuncer Kütük'ün ise olaydan saatler önce Konya'dan Aksaray'a giderken otomobil içinden sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından yayın yaptığı, yanındaki Mediha Akdağ'a da sürekli kendisini çekmesini söylediği görüldü. Görüntülerde Kütük'ün, sosyal medyada konuştuğu bir kişiye de 'Operasyon başarıyla tamamlandı' demesi dikkat çekti.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , cinayet , evli kadın , yasak aşk
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