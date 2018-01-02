Sevgilinizin sizi dinlemesini sağlayacak 6 yöntem

Deveye hendek atlatacaksınız
Düşünün ki bir deve var ve uzun bacaklara sahip. Siz de bu deveye önündeki ona çok derin gelen hendekten atlamak konusunda cesaret veriyorsunuz. Artık sizi dinlemeyen bir sevgiliye laf anlatmaya çalışmak işte bu kadar zor bir iştir. Bu nedenle ona nazikçe konuşmak istediğinizi ve bu konuşamama durumunun sizi çok üzdüğünü söyleyin. Eğer sizin üzülüp üzülmediğinizi önemsiyorsa sizi dinlemeye başlayacaktır. Hala dinlemiyorsa belki de ayrılmanın zamanı gelmiştir.
Doğru zamanı yakalayın
Bir erkekle konuşacaksanız, maç izlerken, arkadaşlarıyla buluşmuşken ya da çok sevdiği hobisiyle uğraşırken bunu yapmayı denemeyin. Erkekler kadınlar gibi çok yönlü değildir. Bu nedenle söylediğiniz hiç bir şeye kanalize olamayacaktır.
Agresifleşmeyin
Bir konuşmaya agresif bir şekilde girmek sadece karşınızdakini de agresifleştirir. Bu nedenle eğer sinirli ve gergin hissediyorsanız konuşmak için doğru zamanda ve yerde değilsiniz demektir. Bunun yerine ortamı terkedin ve sakinleştikten sonra konuşmayı deneyin.
Gülümseyin
Onunla konuşmak istediğizde yüzüne kocaman bir gülücük atın ve kibarca ikiniz hakkında biraz konuşmak istediğinizi söyleyin. Bu çok daha merak uyandırıcı bir giriş olacaktır. Konuşma boyunca aynı güleryüzü korumaya dikkat edin.
Onun görüşlerine de önem verin
Konuşacak çok şeyiniz birikmiş olabilir. Siz de durmadan bunları anlatmak isteyebilirsiniz. Ancak karşı tarafın da düşüncelerini dinleyin ve size cevap vermek istediğinde sözünü kesmeyin. Eğer tek taraflı bir konuşma yaşarsanız bir süre sonra sizi dinlemeyi bırakacaktır.
Sıkıntılarınızın nedenlerini açıklayın
Konuşurken sadece sıkıntılarınızı dile getirmek yerine, sizi o sıkıntılı ruh haline sürükleyen süreç hakkında konuşun. Çünkü ancak o durumda dert yanıyor değil, nedenlerinizi açıklıyor olursunuz. Bu da karşınızdakinin sizi daha iyi anlamasını sağlar.
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