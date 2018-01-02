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Sevgilinizin sizi dinlemesini sağlayacak 6 yöntem

Bazen ilişkilerde içinden çıkılmaz zamanlar olur. Birbirinize söylediğiniz şeylerin bir anlamı kalmamıştır çünkü birbirinizi dinlemez hale gelmişsinizdir. İşte bu gibi durumları atlatabilmek ve kendinizi sevgilinize dinletebilmeniz için bazı yöntemler bulunur. Eğer bunları denedikten sonra da konuşamıyorsanız, belki de ayrılık vakti gelmiştir.

Doğan BURDA
02.01.2018 - 10:51 | Son Güncelleme :

Deveye hendek atlatacaksınız

Düşünün ki bir deve var ve uzun bacaklara sahip. Siz de bu deveye önündeki ona çok derin  gelen hendekten atlamak konusunda cesaret veriyorsunuz. Artık sizi dinlemeyen bir sevgiliye laf anlatmaya çalışmak işte bu kadar zor bir iştir. Bu nedenle ona nazikçe konuşmak istediğinizi ve bu konuşamama durumunun sizi çok üzdüğünü söyleyin. Eğer sizin üzülüp üzülmediğinizi önemsiyorsa sizi dinlemeye başlayacaktır. Hala dinlemiyorsa belki de ayrılmanın zamanı gelmiştir.

Sevgilinizin sizi dinlemesini sağlayacak 6 yöntem

Doğru zamanı yakalayın

Bir erkekle konuşacaksanız, maç izlerken, arkadaşlarıyla buluşmuşken ya da çok sevdiği hobisiyle uğraşırken  bunu yapmayı denemeyin. Erkekler kadınlar gibi çok yönlü değildir. Bu nedenle söylediğiniz hiç bir şeye kanalize olamayacaktır.

Sevgilinizin sizi dinlemesini sağlayacak 6 yöntem

Agresifleşmeyin

Bir konuşmaya agresif bir şekilde girmek sadece karşınızdakini de agresifleştirir. Bu nedenle eğer sinirli ve gergin hissediyorsanız konuşmak için doğru zamanda ve yerde değilsiniz demektir. Bunun yerine ortamı terkedin ve sakinleştikten sonra konuşmayı deneyin.

Sevgilinizin sizi dinlemesini sağlayacak 6 yöntem

Gülümseyin

Onunla konuşmak istediğizde yüzüne kocaman bir gülücük atın ve kibarca ikiniz hakkında biraz konuşmak istediğinizi söyleyin. Bu çok daha merak uyandırıcı bir giriş olacaktır. Konuşma boyunca aynı güleryüzü korumaya dikkat edin.

Sevgilinizin sizi dinlemesini sağlayacak 6 yöntem

Onun görüşlerine de önem verin

Konuşacak çok şeyiniz birikmiş olabilir. Siz de durmadan bunları anlatmak isteyebilirsiniz. Ancak karşı tarafın da düşüncelerini dinleyin ve size cevap vermek istediğinde sözünü kesmeyin. Eğer tek taraflı bir konuşma yaşarsanız bir süre sonra sizi dinlemeyi bırakacaktır.

Sıkıntılarınızın nedenlerini açıklayın

Konuşurken sadece sıkıntılarınızı dile getirmek yerine, sizi o sıkıntılı ruh haline sürükleyen süreç hakkında konuşun. Çünkü ancak o durumda dert yanıyor değil, nedenlerinizi açıklıyor olursunuz. Bu da karşınızdakinin sizi daha iyi anlamasını sağlar.

 

Çibörek yeme challenge | Yersen

Etiketler: ilişki , gülümseme
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