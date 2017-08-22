Sevgiliniz ayrılmak istediğinde yapmanız gereken 5 şey

Kendinize zaman ayırın
Şu anda zor bir dönem geçiriyorsunuz. Bu nedenle kendinize olan ilginizi yitirebilirsiniz. Ancak bu sadece daha kötü hissetmenize sebep olur. Bunun yerine kendinize ekstra bakım yapın. Sizi iyi hissettirecek sağlıklı şeyler yiyin ve özel bakımlara yönelin. Uzun duşlar, masaj ve hatta müzik gibi sizi iyi hissettirecek her türlü yolu deneyin.
Destek grubunu toparlayın
Arkadaşlarınız ve ailenizden size destek olmaları için yardım istemekten çekinmeyin. Onların sizin yanınızda olması hem düşüncelerinizi dağıtır hem de acılarınız paylaştıkça azalır.
Gelecekte neler olacağına takılmayın
Bu gibi durumlarda hepimiz geleceği öngörme dürtümüze kapılırız. Ancak bu sizi olmamış olaylar için stres yapmanız dışında bir işe yaramaz. Bilmediğiniz şeyler için kafanızı yoracağınıza olayları akışına bırakmayı deneyin.
Karşılıklı kuralları konuşun
Bu ayrılık süresince karşı tarafın neler yapabileceğinden emin olmak için bunları açık açık konuşun. Sadakat meselesi, başkalarıyla olan iletişimler gibi konular hakkında belli kurallar koyarsanız bu süreci çok daha rahat atlatırsınız. Ucu açık bir zaman olduğunda insanı en çok yoran bu düşüncelerdir.
Duygularınızı bastırmayın
Kendinizi nasıl hissediyorsanız öyle davranmaktan çekinmeyin. Duygularınızın akışına doğru gitmek size daha iyi hissettirecektir. Eğer yaşadıklarınızı yok sayarsanız ileride daha güçlü bir şekilde karşınıza çıkacaklar. Kızgınlık ya da hayal kırıklığı nedeniyle ağlamanız son derece normaldir, kendinizi yıpratmayın.
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