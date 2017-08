Sevgilimle sürekli kavga ediyoruz!

Merhaba Güzin Abla, artık birine içimi dökmem lazımdı, size yazıyorum...

Kız arkadaşımla 2 yıldır beraberiz. Beni çok seviyor, buna eminim.

Ailelerin de haberi var, ciddi bir yere doğru gidiyor ilişkimiz.

Ancak aramızda büyük bir sorun var; sürekli kavga ediyoruz.

Her cümlemin sonunda bir sorun çıkıyor, içimde hiçbir kötülük olmadan söylediğim çok basit bir şeye bile küsüyor. Üstelik neye bozulduğunu söylemiyor...

Uğraşıyorum, söyletiyorum, bu sefer de ben açıklayınca inanmıyor. İnanınca da “Bir daha asla yapmayacaksın” diyor.

“Bana emir verir gibi konuşma, en sevmediğim şey. Rica et” diyorum. Önce kabul ediyor ama sonra yeniden aynı şekilde davranıyor.

Her şeye sinirleniyor. Üstelik de kin tutuyor.

Her tartışmamızda eski mevzuları yeniden gündeme getiriyor. Söylediği çoğu şeyi ben hatırlamıyorum bile.

Önceden korkuyordu benden, sözümden çıkmıyordu. Ama artık benim sevgimden emin olunca, sözümü dinlememeye başladı.

Sürekli inat ediyor, her şey istediği gibi olsun istiyor.

Ben de doğal olarak hem altta kalmamak hem de ileride sorun olmasın diye tepki gösteriyorum.

“Bana bağırma” diyorum her defasında. Ama yine yapıyor, ben de bağrınca kavga büyüyor.

Her şeyin suçlusu benim, ona göre. Kavga büyüğünde hakaret bile ediyor.

Artık dayanamıyorum, ben de karşılık veriyorum.

10 dakika sonra sinirim geçiyor, “Keşke o sözleri demeseydim” diye üzülüyorum.

İki defa ayrılmanın eşiğine geldik. Ama seviyorum, ayrılamadım.

Öte yandan hatır için yaşayan birisiyim ben, arada hatır varsa kimseyi kırmam, üzmek istemem.

Biri bana bir şey yaptıysa kin tutmam, yine yardım ederim ama o benim tam tersim. Hemen silip atıyor.

İstediği her şeyi yapıyorum. Ancak bir hatam olduğunda, yaptığım her şeyi siliyor. “Hiçbir şey yapmadın” diyor, zoruma gidiyor. Ne yapmalıyım, lütfen yardım edin. Artık sinirlerim bozuldu...

◊ Rumuz: Zoruma gidiyor

YANIT

Sevgili oğlum, bu nasıl sevgi, ben anlayamadım. Sana daha şimdiden bu kadar tepki gösteren, hiç huzur vermeyen bir kızın, evlendikten sonra seni mutlu edebileceğine inanıyor musun gerçekten? Böyle giderse sevgi mevgi de kalmaz ortada.

Sen de bir yere kadar sabredersin, sonra “Yetti artık” der, çekip gidersin.

Acaba kız arkadaşının psikolojik bir sorunu mu var? Herkese karşı mı böyle? Yoksa bu sadece seninle ilgili bir tutum mu?

Her ne olursa olsun, böyle bir ilişkinin devamının olabileceğine ben inanmıyorum.

Tabii eğer sen kendine eziyet edilmesinden hoşlanan, “mazoşist” biri değilsen...

Sağlık kampanyalarına destek olabilirsiniz

Sevgili Feyza Hanım, bu mektubumla sizi sağlık konusunda açılmış imza kampanyalarına destek olmaya davet etmek istiyorum.

Change.org Türkiye olarak en fazla ev sahipliği yaptığımız kampanya konusu, ailelerin çocuklarının ilaç ihtiyaçları için başlattığı kampanyalar.

Devletin ödeme listesinde olmayan pahalı kanser ilaçları, yaşamak için ihtiyaç duyulan tıbbi cihazların sağlanması ve en çok da bir kas hastalığı olan SMA yani Spinal Müsküler Atrofi hastalığıyla doğan çocuklara gerekli ilaçların devlet tarafından sağlanmasıyla ilgili kampanyalar ciddi anlamda destek bekliyor.

Özellikle SMA ile ilgili Change.org’da

60’ın üzerinde aktif kampanya var.

Bu kampanyaların hemen hemen hepsi yaşam savaşı veren çocukların aileleri tarafından başlatılmış.

Bu konuda başlatılan ve daha sonra kapatılan kampanyalarsa, maalesef bu süreçte evlatlarını kaybeden ailelere ait.

Lütfen sağlık sektöründe değişim isteyen ailelerin sesinin daha gür çıkmasına yardım edin.

Lütfen aylık 10 TL’yle

bile olsa Change.org Sağlık Destek programına katılın.

Bağışınızın miktarı ne olursa olsun mağdur ailelerin ve çocukların sesinin daha güçlü çıkmasına yardım etmiş olacaksınız.

Çocuğunun ilacının SGK ödeme listesine alınmasını bekleyen anne ve babalar, yakını ya da sevdiği insanın kanser ilacının ülkemizde satılmasını isteyen aile üyeleri, dostlar Change.org’ta kampanyalarını başlatıyor.

Hastaneye, sağlık ocağına acil ihtiyacı olan beldeler, köyler imza kampanyalarıyla yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor.

Change.org Türkiye sadece bireysel maddi katkılarla yola devam ediyor.

Destek kararınız hem Change.org, hem sağlık konusuyla ilgili sitemizde imza kampanyası başlatmış kampanyacılar ve aileler için hayati önem taşıyor.

Az çok demeden çorbada sizin de tuzunuz olsun.

Erhan Çokkeçeci

Kampanyalar Direktörü

Change.org Türkiye