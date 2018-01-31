‘Sevgilime küfürlü mesaj göndermişsin’ dedi ve kurşun yağdırdı

İddiaya göre, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Türkmenistan uyruklu kadının Eyüp Esentepe mahallesindeki evinin kapısının zili çaldı. Kapıyı açan kadın karşısında kız arkadaşının sevgilisi olan Serkan I.’yı (35) gördü.

Serkan I., Türkmenistanlı kadınla, sevgilisine küfür içerikli mesaj gönderdiğini öne sürerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Serkan I. belinden silahını çıkararak Altın Demir’e peş peşe ateş etti. Türkmenistanlı kadın kanlar içinde yere yığılırken, Serkan I. yanındaki iki arkadaşıyla kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Demir hastanede hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Serkan I.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşların bilgisine başvuran polis ekipleri, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

OTOMOBİLLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler harekete geçti. Eyüp’e bağlı Çırçır mahallesinde olduğu tespit edilen Serkan I. kaçtığı otomobilin önü kesilerek yakalandı. Otomobilin içinde alkol aldığı belirtilen Serkan I.’nın olay esnasında yanında olduğu öne sürülen Aydoğan Ö. ve Nizam Ö’yü de gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Serkan I. sorgusunda “Sevgilimin arkadaşıydı. Mesaj yoluyla sevgilime küfür ettiğini öğrendim. Ben de sinirlendim, ateş ettim. Ama öldürmek istemedim” dediği iddia edildi.