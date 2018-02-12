Sevgililer için 1 milyon kalpli pasta ihraç etti

Beşüzzi Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Vuraloğlu, dondurulmuş pasta üretimi gerçekleştiren firmalarını 2011 yılında Kartepe’de kurduklarını söyledi. Şu anda 2 ayrı fabrikada faaliyetlerine devam ettiklerini ve iç piyasada 81 ile, dış pazarda ise 20’ye yakın ülkeye dondurulmuş pasta ürettiklerini dile getiren Vuraloğlu, ürünlerinin eksi 18 derecede bir yıl saklanabildiğini, artı 4 derecelik dolaplarda da 72 ila 96 saat arasında tüketilebildiğini kaydetti. Vuraloğlu, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını, 60’a yakın pastalarının bulunduğunu vurgulayarak, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğun bir tempoda üretim yaptıklarını anlattı.