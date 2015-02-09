Sevgililer Günü'nün en çarpıcı kadını siz olun

KLASİK PARÇALAR

Tek parça bir elbiseyi klasik stilettolarla tamamlamak her zaman işe yarar. Çantanızın küçük taşlarıyla, Swarovski yüzüğünüzün ışıltısının kontrast yaratmasına izin verin. Siyah kısa bir deri ceketle kombininizi tamamlayın.

KOLEJLİ HAVASI

Toprak renkleriyle oluşturacağınız bir kombin, hem spor hem de modern görünmenizi sağlar. Bu tarz kombinlerdeki en önemli detay, kıyafetinize ışıltı katacak bir parça seçmenizdir. Kolunuzda parıldayacak Swarovski bileklikle işinizi kolaylaştıracak.

HER ZAMAN RAHAT VE TARZ

Spor şıklık kolay yakalanabilir bir tarz değil. Gözlük ve çanta gibi aksesuarlarınızı, hem spor hem tarz gösterecek şık bir saatle tamamlayın.

ŞIKIR ŞIKIR

Sevgililer Günü’nün vazgeçilmez rengi kırmızı sizin için de önemliyse, seçeceğiniz elbiseyi parıltılı bir Swarovski küpeyle tamamlamayı unutmayın.

COOL PARÇALAR BİR ARADA

‘Kırmızı giyeceğim ama elbise olmasın” diyenler bu kombine bayılacak. Göğüs detaylı bluz ve bantlı ayakkabılarla tamamlanan şıklık, küpelerinizle bütünlük yaratacak.

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