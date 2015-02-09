Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>Sevgililer Günü'nün en çarpıcı kadını siz olun

Sevgililer Günü'nün en çarpıcı kadını siz olun

09.02.2015 - 12:10 | Son Güncelleme:

Kalbinizin her zamankinden daha hızlı çarptığı 14 Şubat Sevgililer Günü için gerisayım başladı… Bu özel günde daha çarpıcı, şık ve stil sahibi görünmek için önerilerimize göz atın…

Sevgililer Gününün en çarpıcı kadını siz olunKLASİK PARÇALAR

Sevgililer Gününün en çarpıcı kadını siz olun

Tek parça bir elbiseyi klasik stilettolarla tamamlamak her zaman işe yarar. Çantanızın küçük taşlarıyla, Swarovski yüzüğünüzün ışıltısının kontrast yaratmasına izin verin. Siyah kısa bir deri ceketle kombininizi tamamlayın.

Sevgililer Gününün en çarpıcı kadını siz olunKOLEJLİ HAVASI

Sevgililer Gününün en çarpıcı kadını siz olun

Toprak renkleriyle oluşturacağınız bir kombin, hem spor hem de modern görünmenizi sağlar. Bu tarz kombinlerdeki en önemli detay, kıyafetinize ışıltı katacak bir parça seçmenizdir. Kolunuzda parıldayacak Swarovski bileklikle işinizi kolaylaştıracak.

Sevgililer Gününün en çarpıcı kadını siz olunHER ZAMAN RAHAT VE TARZ

Sevgililer Gününün en çarpıcı kadını siz olun

Spor şıklık kolay yakalanabilir bir tarz değil. Gözlük ve çanta gibi aksesuarlarınızı, hem spor hem tarz gösterecek şık bir saatle tamamlayın.

Sevgililer Gününün en çarpıcı kadını siz olunŞIKIR ŞIKIR

Sevgililer Gününün en çarpıcı kadını siz olun

Sevgililer Günü’nün vazgeçilmez rengi kırmızı sizin için de önemliyse, seçeceğiniz elbiseyi parıltılı bir Swarovski küpeyle tamamlamayı unutmayın.

Sevgililer Gününün en çarpıcı kadını siz olunCOOL PARÇALAR BİR ARADA

Sevgililer Gününün en çarpıcı kadını siz olun

‘Kırmızı giyeceğim ama elbise olmasın” diyenler bu kombine bayılacak. Göğüs detaylı bluz ve bantlı ayakkabılarla tamamlanan şıklık, küpelerinizle bütünlük yaratacak.

Sevgililer Günü'nde Mükemmel Hediyeyi Seçmek için Hemen Tıklayın.

Etiketler:
    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.