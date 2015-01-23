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Sevgililer Günü Yaklaşıyor, Hediyenizi Seçtiniz mi?

23.01.2015 - 14:59 | Son Güncelleme:

Aşkını ilan etmek isteyenler için hediye alternatiflerine bir göz atın...

Sevgililer günü yaklaşıyor, ne hediye alsak diye düşünen erkekler burada cevap buluyor. Sevgiliniz için birbirinden güzel hediyelerle tanışma zamanı geldi. İç güzelliğine önem veren kadınlara özel iç giyim çekici bir alternatifken, bakımına önem veren kadınlar için kozmetik setleri ve arzu kokan parfümler en çok tercih edilenler arasında. Aksesuar tutkunu kadınları bir çift topuklu ayakkabı, şık bir çanta ya da bir fular ile çok mutlu edebilirsiniz. Takılarıyla büyüleyen bir sevgiliniz varsa ona şık bir inci kolye veya bir yüzük alın. Aşkını ilan etmek isteyenler için ise kalpli bir peluş oyuncak, fotoğraflarınızı koyacağınız kalpli bir çerçeveyle ona sevginizi gösterin, romantizmi yaşayın.

Sevgililer Günü Yaklaşıyor, Hediyenizi Seçtiniz mi


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