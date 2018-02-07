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Sevgililer Günü nedir? 14 Şubat neden kutlanır?

Sevgililer Günü, nereden çıktığına dair tam olarak bir dayanağa sahip olmasa da her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanmaya devam ediyor. Yüz yıllar önce kutlanmaya başlanan ve Roma'ya kökeni Roma'ya kadar devam eden Sevgililer Günü, her yıl şubat ayında bir ritüel halinde gerçekleştirilmeye devam edilmektedir. Peki, sevgililer günü nedir ve neden 14 Şubat tarihinde kutlanmaktadır? İşte, hediyelerin verilip sevgi dolu sözlüklerin sarf edileceği bu gün hakkında bazı bilgiler

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 14:50 | Son Güncelleme :

Sevgililer Günü, dünya genelinde birçok çift arasında gerçekleştirilecek olan hediye alışverişi, güne farklı bir anlam yükleyecek. Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü'nün geçmişi, Milattan Sonra 270 yılına kadar dayanmaktadır. Peki, Sevgililer Günü nedir ve neden kutlanmaktadır? İşte, merak edilen bu gün hakkında detaylı bilgiler

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Bir ritüel olarak her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü,  Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları

ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı. Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.

O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir.

Sevgililer günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir. 

 

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