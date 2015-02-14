Sevgililer Günü’nde aksesuarlarınızla ışıldayın

'AŞK'IM BOYNUMDA SAKLI



Şıklığı ve tasarımıyla göz dolduran Swarovski 'Love' kolye, aşkınızı anlatmanın en estetik yolu.

BUNU ANCAK SEN AÇABİLİRSİN



Kalbinizin anahtarını ona teslim ettiğinizi simgeleyen en romantik bileklik... Bugün mutlaka bileğinizde olmalı!

KALBİNDEN VAZGEÇEMEM



Aşkın ve sevginin simgesi kalp, 14 Şubat'ın da vazgeçilmeyen sembollerinden. Özel tasarım bu Swarovski yüzükle hem sıradanlıktan sıyrılıp hem de sevgilinize günün anlamına uygun bir mesaj verebilirsiniz.

BU ANAHTAR HER KAPIYI AÇAR



Bu Swarovski anahtarlıkla, henüz 'flört' aşamasında olduğunuz kişiye gizli bir mesaj verebilirsiniz... Kimbilir, belki de bu anahtarlığa konduracağınız anahtarlar, kalbinizden geçen her dileğin kapısını aralar!

KIRMIZI OLSUN, BENİM OLSUN!



Tam Sevgililer Günü'ne uygun, muhteşem bir takım! En seçkin kırmızı tonuyla kalp simgesi, hem boynunuzu hem kulaklarınızı parlatacak.

Sevgililer Günü İçin Mükemmel Hediyeyi Seçmek için Hemen Tıklayın.



