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Sevgililer Günü’nde aksesuarlarınızla ışıldayın

14.02.2015 - 11:08 | Son Güncelleme:

Sevgililer Günü'nde en şık, en bakımlı ve tabii ki en ışıltılı halimizi takınmak için sabırsızlanıyoruz. Aksesuar stilimizi belirlerken, trendlerin gerisinde kalmayı ise hiç istemeyiz! İşte günün en ışıltılı kadınları arasında yer almak için kullanabileceğiniz beş aksesuar...

Sevgililer Günü’nde aksesuarlarınızla ışıldayın 'AŞK'IM BOYNUMDA SAKLI

Sevgililer Günü’nde aksesuarlarınızla ışıldayın


Şıklığı ve tasarımıyla göz dolduran Swarovski 'Love' kolye, aşkınızı anlatmanın en estetik yolu.

Sevgililer Günü’nde aksesuarlarınızla ışıldayın BUNU ANCAK SEN AÇABİLİRSİN

Sevgililer Günü’nde aksesuarlarınızla ışıldayın
Kalbinizin anahtarını ona teslim ettiğinizi simgeleyen en romantik bileklik... Bugün mutlaka bileğinizde olmalı!

Sevgililer Günü’nde aksesuarlarınızla ışıldayın KALBİNDEN VAZGEÇEMEM

Sevgililer Günü’nde aksesuarlarınızla ışıldayın
Aşkın ve sevginin simgesi kalp, 14 Şubat'ın da vazgeçilmeyen sembollerinden. Özel tasarım bu Swarovski yüzükle hem sıradanlıktan sıyrılıp hem de sevgilinize günün anlamına uygun bir mesaj verebilirsiniz.

Sevgililer Günü’nde aksesuarlarınızla ışıldayın BU ANAHTAR HER KAPIYI AÇAR

Sevgililer Günü’nde aksesuarlarınızla ışıldayın
Bu Swarovski anahtarlıkla, henüz 'flört' aşamasında olduğunuz kişiye gizli bir mesaj verebilirsiniz... Kimbilir, belki de bu anahtarlığa konduracağınız anahtarlar, kalbinizden geçen her dileğin kapısını aralar!

Sevgililer Günü’nde aksesuarlarınızla ışıldayın KIRMIZI OLSUN, BENİM OLSUN!

Sevgililer Günü’nde aksesuarlarınızla ışıldayın
Tam Sevgililer Günü'ne uygun, muhteşem bir takım! En seçkin kırmızı tonuyla kalp simgesi, hem boynunuzu hem kulaklarınızı parlatacak.

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