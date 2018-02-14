Sevgililer Günü için gereksiz harcama uyası

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birileri tarafından ilan edilen ve global ölçekte yaygınlaştırılan Sevgililer Günü gibi özel günlerin aslında bir pazarlama stratejisi olduğunu söyledi.

Her Sevgililer Günü ertesinde kendilerine çeşitli şikayetler geldiğini belirten Ağaoğlu, "Başvuru ve yakınmalardan görüyoruz ki, birbirini seven çiftlerden bazıları, kendisine verilen hediyenin değerini araştırıyor ve fiyatının düşük olduğunu anlayınca kırgınlıklar çıkabiliyor. Oysa sevgi, hiçbir bedel ödemeden, esirgemeden sevdiklerimize sunabileceğimiz kutsal bir duygu." dedi.

Sevgililer Günü'nün küresel ticaretin gelişmesi adına düzenlenmiş bir tertip olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bankalarca tüketicilere alışverişi körükleyen kampanya mesajları gönderiliyor, mağaza ve markalar da sözde indirim günleri düzenleyerek tüketicileri 'Happy Valentina's Day' başlıklı elektronik posta ve kısa mesaj yağmuruna maruz bırakıyor.

Tüketimin adeta patlama yaşadığı böyle zamanlarda elde kalmış stoklar eritiliyor, satıcıların kasaları dolarken, tüketicinin plastik paraya güvenerek, 'Ödeme zamanı geldiğinde bir çaresine bakarız' anlayışıyla yaptığı harcamalardan ötürü kredi kartı borcu artıyor, hane bütçesi açık veriyor.

Zaten biraz dikkatli olanlar, normal günlerde bir liraya satılan çiçeklerin fiyatlarının da böyle zamanlarda patlama yaptığını hemen fark edebilir."

Ağaoğlu, gerçek sevginin maddi değerinin olamayacağını belirterek, "Tüketicileri uyarıyoruz, Sevgililer Günü'ne aldanmayın, gereksiz harcamalara girmeyin.

Sevgi, insanlığın en üstün ve önemli manevi değeridir. Sevginin olduğu yerde barış, huzur, moral yani mutluluk olur. Bize ulaşan bir genç, sevgilisinin kendisine Bitcoin isimli sanal para hediye etmesini istediğinden yakınarak, bu yatırımın güvenli olup olmadığını sordu. Sevgimizi, sadece yılın belirli günlerinde değil, sürekli ortaya koymalıyız." diye konuştu.

Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır?