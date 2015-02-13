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Sevgililer Günü için 8 romantik öneri

13.02.2015 - 11:17 | Son Güncelleme:

Sevgililer Günü kapıda. Peki bu özel günde sevdiğiniz kişiyi nasıl mutlu edebilirsiniz? Alternatiflerimize bir göz atın.

Sevgililer Günü için 8 romantik öneriEL YAPIMI HEDİYE
Aslına bakarsanız, gidip sıradan bir hediye almak yerine, yaratıcılığınızı konuşturacağınız bir alternatife imza atmak karşınızdakinin çok hoşuna gidecektir. Sıradan bir objeyi ikinize özel bir hale getirebilirsiniz. Mesela kendi yaptığınız ve boyadığınız bir çerçeve… Emek vererek yaptığınız bir şey, satın aldıklarınızdan çok daha kıymetli olacaktır.

Sevgililer Günü için 8 romantik öneriMEKTUP YAZIN
Evet, son derece eski bir anlayış olabilir. Ama iletişim çağında bizi en çok şaşırtacak şeylerden biri de mektup olabilir… Ne yazacağım diye düşünmeyin, içinizden geldiği gibi yazın. Eğer becerebilirseniz önceden postaya verin ve işyerine yollayın. Zamanlama uymazsa, sabah uyandığında yastığının altına bulsun.

Sevgililer Günü için 8 romantik öneriBAKIM ZAMANI!

Sevgililer Günü için 8 romantik öneri
Sevgililer Günü planı öncesinde siz de kendinize bir hediye verin. Saçlarınızı yaptırmak yerine doğal haline bırakın. Makyajınızın da çok abartılı olmamasına dikkat edin. Birkaç gün öncesinden spa ve masaj gibi rahatlama seçenekleri de o gün sizi dinlenmiş ve iyi gösterecektir.

Sevgililer Günü için 8 romantik öneriEV PLANI
Sevgililer Günü’nde dışarıya çıkmak yerine evde olmak da huzurlu ve güzel bir alternatif olabilir. Şık bir sofra, o güne ayırdığınız özel bir içki, birlikte dinlemekten keyif aldığınız şarkılardan oluşturduğunuz bir listeyle o akşamı özel kılabilirsiniz. O gün televizyonu hiç açmayın ve taze çiçekler alın!

Sevgililer Günü için 8 romantik öneriGECEYE HAZIRLIK
Elbette akşamın finalini de düşünmek lazım! Belki de hiç giymeyi denemediğiniz bir iç çamaşırını ilk kez giymek için 14 Şubat gecesi iyi bir fırsat olacaktır. Her ne kadar klişe gibi gelse de, sevgilinizin sevdiği renkte iç çamaşırları, güller, mumlar ve fonda çalan bir caz albümü ikinize de iyi hissettirecektir.

Sevgililer Günü için 8 romantik öneriAŞK KUTUSU

Sevgililer Günü için 8 romantik öneri
Kırtasiye ve kitapçılarda bulabileceğiniz bir kutunun içine fotoğraflar, yazılar, çiçekler doldurun. Belki ilk tanışmanızdan kalma bir obje, bir defter sayfasında kalmış bir şiir, ilk gittiğiniz filmin biletleri gibi kenarda köşede sakladığınız şeyler olabilir. Birkaç gün önceden kutuyu doldurmaya başlarsanız, son güne sıkışmazsınız.

Sevgililer Günü için 8 romantik öneriSANA ŞARKI BESTELEDİM!
Belki müziğe hiç yeteneğiniz yok ve hatta sesiniz de kargadan daha kötü! Olsun, burada niyet önemli. Onun için bir şarkı yazın ve kaydedin. Akıllı telefon ve tabletlerinizde eminiz ki beste de yapabileceğiniz pek çok aplikasyon vardır. Küçük, basit ve eğlenceli bir şarkıyla onu güldürebilirsiniz.

Sevgililer Günü için 8 romantik öneriVE EN ÖZEL AN…

Sevgililer Günü için 8 romantik öneri
Tüm bunların yanında, ona özel bir Swarovski almayı unutmayın! Kadınlar için zarif bir kolye, erkekler için şık bir saat, 14 Şubat’ı her ikiniz için de özel kılacak.

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