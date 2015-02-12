Sevgililer Günü hediye önerileri

KADINLAR İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ

UÇAK BİLETİ

Sevdiğiniz kadın en çok hangi şehirleri seviyor? Öncesinde bir harita alın ve ondan sevdiği şehirleri işaretlemesini isteyin. Sonrasında içlerinden birini seçin ve tatilinizi programlayın.

HEDİYE ÇEKİ

Bir kadına hediye almak zor zanaat. Üstelik, gardrobunun tıka basa dolu olduğunu da biliyorsunuz. Gerçekten giyebileceği bir şeyi bulmak çok zor olacaksa, ona en sevdiği markanın hediye çekini armağan edin. Ufak bir not: Bir kadın asla bir güzellik mağazasından gelen çeke hayır demez. Mutlaka bir eksiği vardır!

ARANAN KİTAP BULUNMUŞTUR!

Kitapçıda çok istediği, ama paraya kıyıp bir türlü alamadığı kitabı bulun. Eğer Türkiye’de yoksa önceden internetten araştırın ve kitabı getirtin. Bu, çok sevdiği bir sanat tarihi kitabı da olabilir, en sevdiği grubun özel fotoğraflarıyla dolu bir güncesi de…

DERİ BİR ÇANTA



Hiçbir kadın kaliteli bir çantaya kayıtsız kalamaz. Onun stilinde bir çanta ya da cüzdan, aklını başından almaya yetecektir. Neyi seveceği konusunda bir fikriniz yoksa, yakın arkadaşlarına danışın. Onlar size gereken tüyoları verecektir.

DEDEKTİFÇİLİK OYNAYIN

Eğer mutlaka giyecek bir şey almanız gerekiyorsa, onunla bir alışveriş turuna çıkın ve giyecek şeylere ihtiyacınız olduğunu, onun yardımını istediğinizi söyleyin. Girdiğiniz mağazalardaki kadın reyonlarına mutlaka bakacaktır. O an çok beğendiği bir elbiseyi ya da gözünü alamadığı bir fuları hedefe koyun ve gizlice alın. Böylece neyi seveceği konusunda hediye alırken gerilim yaşamanıza gerek kalmayacak.

ELBETTE, SWAROVSKİ…



Aslında bir kadını mutlu etmek için en kestirme yol, Swarovski mağazası… Swarovski’nin hediye seçenekleri arasında şık yüzükler, pek çok renkte kolyeler, küçük sevimli heykelcikler ve şık kadın saatleri bulunuyor. Sevgilinize uygun bir seçenek mutlaka karşınıza çıkacaktır.

ERKEKLER İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ

EN SEVDİĞİ ALBÜM VE...

Onun en sevdiği gruba ait, mümkünse favori albümünün vinil plağını bulun. Ve elbette çalması için bir pikaba ihtiyacı var! Esas hediyeniz pikap ama önden plağı vermeniz karşısında ‘iyi de ben bunu nasıl dinleyeceğim?’ sorusuna sebebiyet verecektir. Bu soruyu duyunca da ona esas hediyeyi gösterebilirsiniz.

SPOR AYAKKABI

Erkekler spor ayakkabıya hayır demez. Çünkü en rahat ettikleri ayakkabı odur. Bot ya da klasik türde bir ayakkabı yerine, onun seveceği renklerde, hafif ve şık bir spor ayakkabıya yatırım yapabilirsiniz. Önce onun ayakkabılarına bir göz atın ve ne tip bir şeye ihtiyacı olduğunu belirleyin. Sonrasında ise daha önce aldığı bir markaya ait spor ayakkabıyı seçin.

TABLET

Erkeklerin teknolojiye merakı malum… Son dönemlerde hem tablet hem de telefon olarak kullanabileceği ‘phablet’ türünde pek çok cihaz satışa sunuldu. Bütçenizi belirleyin ve harekete geçin. Bizim önerimiz, onu da yanınızda götürmeniz ve almak istediğiniz cihaz konusunda ondan yardımcı olmasını istemeniz… Erkekler cihaz karşılaştırmaya, satış görevlisinden bilgi almaya ve saatlerce bunun üzerine konuşmaya bayılır!

TASARIM TİŞÖRT

Pek çok internet sitesi, kendi tişörtünüzü yapmanıza imkân veriyor. Aynı zamanda, yine pek çok e-alışveriş sitesinden bu tip özel tasarımları uygun fiyata bulma şansınız da mevcut. İyi kaliteden, eğlenceli bir tasarımla üretilmiş tişörtler butik dükkânlarda var. Sıradan bir marka yerine tasarım bir tişört almak ona kendini özel hissettirecektir.

OYUNCAK

Erkekler yaşları kaç olursa olsun, oyuncak gördüklerinde çocuk gibi sevinirler. Bahsettiğimiz oyuncak, tüylü bir pelüş ayı değil elbette! Mümkünse uzaktan kumandalı, çok kanallı bir helikopter ya da araba… Onu bozana kadar oynayacağına, arkadaşlarına da bununla hava atacağına emin olabilirsiniz.

SWAROVSKİ SAAT

Erkeğin mücevheri saattir. Kaliteli bir saatin yerini hiçbir şey tutamaz. Swarovski’de sevdiğiniz erkek için alabileceğiniz pek çok renkte saat çeşidi mevcut

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