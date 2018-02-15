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    Sevgililer Günü faciası: 3 ölü 4 yaralı

    İbrahim Kılınç / AYDIN İHA
    15.02.2018 - 02:25 | Son Güncelleme:

    Aydın’da 14 Şubat Sevgililer günü kutlamaları faciayla sonuçlandı. Sevgililer günü kutlamasından dönen otomobil yoldan çıktı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yalandı. Ayrı bir kazda ise kutlamadan dönen iki sevgili de hayatını kaybetti.

    İlk kaza Köşk Dalama yolu üzerinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre gece sevgililer günü kutlamasından dönen Süleyman Türker yönetimindeki 09 UG 969 plakalı otomobil Dalama mahallesi yakınlarında virajı alamayarak buğday tarlasına uçtu. Kazada otomobilde bulunan yolculardan Nuri Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Süleyman Türker, eşi Ebru Türker, Nuri Şahin’in eşi Dilber Şahin ve Hüseyin Kaya ağır yaralı olarak olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları için yemeğe çıktıkları öğrenilen şahısların yemekte alkol aldıkları ve denetimlerde alkollü olarak direksiyon başında yakalanmamak için ana yol yerine tali yolu seçtikleri öğrenildi.

    Öte yandan Sultanhisar Atça Mahallesi yakınlarında meydana gelen bir başka kazada ise isimleri henüz belirlenemeyen iki sevgili hayatını kaybetti.

    İddiaya göre, Sevgililer Günü nedeniyle yemeğe çıkan nişanlı genç yemekte alkol aldıktan sonra dönüş yolunda tıra arkadan çarptı. Kazada iki genç de olay yerinde hayatını kaybetti.

    Etiketler: Trafik kazası , ölümlü trafik kazası , gazetehaberleri , son dakika
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