Sevgililer gÃ¼nÃ¼ cadÄ±sÄ± bildiriyor "hediyeniz size Milyonlar kazandÄ±rabilir!"

ArtÄ±k standart hediyelerden sÄ±kÄ±ldÄ±m.Â KÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¼l, gÃ¶mlek, ayÄ±cÄ±k, saat, kolye mi? Sevgilimi Ã¶zel hissettirecek farklÄ± bir hediye olmalÄ± ama Ã§ok zamanÄ±m yok, Ã§abucak bulmam ve hiÃ§ uÄŸraÅŸmamam lazÄ±m. Ã–zel hissettirecek, sÃ¼rpriz olacak, kapÄ±sÄ±na kadar teslim edilecek, arkadaÅŸlarÄ± gÃ¶rÃ¼p Ã¶zenecek:

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