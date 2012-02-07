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Sevgililer gÃ¼nÃ¼ cadÄ±sÄ± bildiriyor "hediyeniz size Milyonlar kazandÄ±rabilir!"

07.02.2012 - 09:59 | Son GÃ¼ncelleme:

Sevgililer GÃ¼nÃ¼ hediyesi olarak ne alacaÄŸÄ±nÄ±za karar verdiniz mi? Ben sizin iÃ§in araÅŸtÄ±rdÄ±m bile.

ArtÄ±k standart hediyelerden sÄ±kÄ±ldÄ±m.Â  KÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¼l, gÃ¶mlek, ayÄ±cÄ±k, saat, kolye mi? Sevgilimi Ã¶zel hissettirecek farklÄ± bir hediye olmalÄ± ama Ã§ok zamanÄ±m yok, Ã§abucak bulmam ve hiÃ§ uÄŸraÅŸmamam lazÄ±m. Ã–zel hissettirecek, sÃ¼rpriz olacak, kapÄ±sÄ±na kadar teslim edilecek, arkadaÅŸlarÄ± gÃ¶rÃ¼p Ã¶zenecek: /images/100/0x0/55ea2f69f018fbb8f8703e44

Uzun araÅŸtÄ±rmalarÄ±m sonrasÄ±nda, aradÄ±ÄŸÄ±m fikri buldummm, BonnyFood. Hem yenen hem de Ã§iÃ§ek ÅŸeklinde hazÄ±rlanan, el yapÄ±mÄ± aranjmanlar, rengarenk.Â  Kek, kurabiye, meyve, Ã§ikolata gibi eÅŸsiz tatlardan Ã§iÃ§ek aranjmanlarÄ±... Ãœstelik hem de sevgilime ve bana milli piyango bileti hediye ediyorlarmÄ±ÅŸ. Kim bilir? Belki paracÄ±klarÄ± kazanÄ±p, 14 Åžubat sonrasÄ± dÃ¼nyayÄ± gezebiliriz.

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Bu arada unutmadan,Â  elleri bolmuÅŸ. Ãœzerine de Golf Ã§ekiliÅŸine katÄ±lma hakkÄ± veriyorlar. Biri olmazsa diÄŸeri olsun canÄ±m: Hem de 2012 model:

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Sevgililer gÃ¼nÃ¼ cadÄ±sÄ±.

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