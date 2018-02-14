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    Sevgili yanında tecavüz çetesi... Polis rol yapıp yakaladı

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    14.02.2018 - 21:45 | Son Güncelleme:

    Başkentte 3 Şubat’ta Kırkonaklar Mahallesi Bademlik Tepesi’ne kentin manzarasını seyrederek sohbet eden U.Ö. ile sevgilisi A.A.’nın içinde bulunduğu araca yüzleri maskeli, elleri eldivenli 2 kişi yanaştı. Önce U.Ö.’yü döven iki kişi çiftin telefonlarını ve değerli eşyalarını alarak A.A.’yı saçından sürükleyip ormanlık alana götürdü. Burada A.A.’ya tecavüz eden iki saldırgan kaçtı.

    A.A.’nın şikâyeti üzerine Ankara Emniyet Gasp Büro ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede aynı bölgede 8 ay içinde 9 ayrı gasp olayının yaşandığı, 4 kadının da erkek arkadaşlarının yanında tacize uğradıkları belirlendi. Şüphelilerin, olaylar sırasında maske ve eldiven kullanmaları nedeniyle kimlikleri belirlenemedi. Bunun üzerine Gasp Büro’da görevli biri kadın iki polis, sevgili gibi her akşam aynı bölgeye giderek beklemeye başladı. Şüpheliler, araç içerisinde sevgili gibi bekleyen polisleri de gasp etmek istedi.

    YAĞMA VE TECAVÜZDEN SABIKA KAYDI

    Polis, 8 ay boyunca bu bölgeye giden sevgililere kabus yaşatan Abdurrahman Kayalar’ı (44) gözaltına aldı. İkinci şüphelinin de kimliğini belirleyen polis, yakalanması için çalışma başlattı. Kent manzarasını seyretmeye gelenleri gasp eden, bir kadına tecavüz edip 4’üne de tacizde bulunan Kayalar ifadesinde suçunu itiraf etti. Evli olan Kayalar’ın, daha önceden de 4 yağma, bir tecavüz olayından sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Kayalar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Ankara Emniyet Gasp Büro , ankara , tecavüz , çete , son dakika
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