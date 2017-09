Sevgili Trabzonsporlular

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Tabiî ki hak aramak kadar doğal bir şey de yok.Önceki senelerden de biliyoruz.Bu Trabzonspor’un başına ilk defa gelmiyor.Bunun örnekleri çok.Diğer Anadolu kulüplerinin sıkıntısı da aynı.İlk beşin içine girdin mi, birileri başlıyor hemen baltalamaya.Trabzonspor, her şeye rağmen kuvvetli olmak zorunda.Trabzonspor, ruhunu korumak zorunda.Trabzonspor, adını ve Türk Futbolunda ki yerini korumak zorunda.Trabzonspor İstanbul takımlarının korkulu rüyası olmak zorunda.Rakiplerini bir bir yenmek zorunda.Acele etmeden, akıllıca, doğru yolu takip ederek. Hava, saha nasıl olursa olsun, hakem kim olursa olsun, rakip zaten hiç fark etmez, Trabzonspor galip gelmek zorunda.Trabzonspor, Şehrin ruhu, Halkın gururu, Emekçinin onuru, sokaktaki çocuğun rüyası, simitçinin ekmek parası.Trabzonspor, Trabzon’un havası, suyu, toprağı, kısacası can damarı.Trabzonspor; Nazım Hikmet’tin şiirindeki gibi, uzun eğri burunlu, konuşmayı şehvetle seven insanların takımı.Trabzonspor; sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için bir şarkı gibi ölebilen insanların takımı.Trabzonsporlu futbolcular, maçlara çıkarken taşıdıkları yükün farkında olmak zorundalar.Taraftar nasıl bir takımın taraftarı olduğunu bilmek zorunda. O zaman taraftar, ağırlığını bilen, her attığı adımın hesabını veren, başı dik, yüreği hür, kalbi kuş gibi olmak zorunda.Hiddetli olmaya hiç gerek yok.Oynayacaksın kardeşim. Çıkacaksın sahaya atacaksın gollerini.Yediğin gollere yanmayacaksın.Atamadıklarına yanacaksın.Hakem vermeyecek, sen gene atacaksın! Sen gene atacaksın!Çelikten duvar örecekler kaleye sen gene atacaksın. Yılmayacaksın.Çünkü sen Trabzonspor sun.Kimsenin sırtına binmeyecek, arkasına saklanmayacaksın.Kimseden puan dilenmeye de gerek yok. Çıkacaksın sahaya yeneceksin takımları.Hesabını, orada burada aramaya gerek yok. Sen hesabını sahada göreceksin.Ne zaman çıkarsan sahanın dışına, pazara düşersin. Trabzonspor hiçbir zaman pazar malı olmamıştır.O Karadeniz’in Fırtınasıdır. Hangi gemiyi nerede batıracağını hangi gemiyi limana sokacağını çok iyi bilir.Hiddetlenmeye gerek yok.İki iyi transferle alt yapıdan alınacak, iki üç oyuncu ile yine şampiyonluğun peşinden koşacak Trabzonspor. Göreceksiniz.Göreceksiniz.