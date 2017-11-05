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    ‘Sevgili oğlumuz, seni hep yaşatacağız’

    Ali VARLI / BERLİN
    05.11.2017 - 18:54 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın başkenti Berlin’de 5 Nisan 2012’de öldürülen Burak Bektaş (22) için, Neukölln semtinde vurulduğu otobüs durağı yakınlarına anıt taşı dikildi.

    BURAK Bektaş İnisiyatifi’ tarafından heykeltraş ve sanatçı Zeynep Delibalta’ya hazırlatılan anıt taşın açılışına, Burak’ın annesi Melek Bektaş, Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Sözcüsü Ayşe Deir ve Burak Bektaş İnisiyatifi üyeleriyle bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Zeynep Delibalta ise açılışa katılamadı. Burak’ın şapkasının resmedildiği anıt taşın üzerine Türkçe ve Almanca şu mesaj yazıldı: “Burak, sevgili oğlumuz, kardeşimiz, arkadaşımız seni anılarımızda hep yaşatacağız. Hayatından ve hayatımızdan faili meçhul bir vahşetle koparıldığından beri ilgili mercilerden henüz edinemediğimiz gerekli o açıklamayı talep ediyoruz. Bu içimizi yakan olayın bir an evvel açığa çıkarılmasını istiyoruz. Motif ırkçılık mı.”

    ‘Sevgili oğlumuz, seni hep yaşatacağız’

    ‘KORKU VE ENDİŞE BÜYÜR’
    Cinayetin aydınlanmasını istediklerini belirten Melek Bektaş, anıtın açılışında yaptığı konuşmada, “Bu konuda açıkçası çok umutlu da değilim. Bu anıtın, cinayetin unutulmamasına ve benzer olayların yaşanmamasına hizmet etmesini umut ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.
    Başkonsolos Çelik ise, “Anıtın yapılması önemli. Keşke Burak’ın ismi bir meydana veya bir sokağa verilse. Biz infazın ciddi şekilde ele alınıp bir an önce sorumlusunun yakalanmasını istiyoruz. Cinayet aydınlatılmadığı sürece Berlin’de hem Türk toplumu hem de Alman toplumu içindeki korku ve endişe büyür” diye konuştu.
    Burak için ayrıca hazırlılan büyük anıt ise cinayetin işlendiği 5 Nisan’da yerine dikilecek.

    ‘Sevgili oğlumuz, seni hep yaşatacağız’

    HÂLÂ AYDINLANAMADI
    Burak Bektaş ile 4 göçmen arkadaşı, otobüs durağında beklerken akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğramıştı. Karanlıktan faydalanarak gençlerin yanına yaklaşan saldırgan, hiçbir şey demeden silahını çekmiş ve gençlerin üzerine ateş etmişti. Olayda, Burak’la birlikte iki arkadaşı yaralanmıştı. İki genç kurtarılırken, Burak, yaşamını yitirmişti. Aradan geçen beş yılı aşkın süreye rağmen katil yakalanamadığı gibi, katili ele verecek ciddi bir delile de ulaşılamadı. Saldırganın ırkçı olmasından şüpheleniliyor.

    Etiketler: Neuköln
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