ArkadaÅŸÄ±mÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu sÄ±kÄ±ntÄ±lar, benim gibi Oâ€™nu Ã§ok seven birÃ§ok kiÅŸiyi de etkilemektedir. Yani, aslÄ±nda birÃ§ok kiÅŸiye derman olacaksÄ±nÄ±z.

Ã‡ok sevdiÄŸimiz bu arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n geÃ§miÅŸi oldukÃ§a parlak. BaÅŸarÄ±larÄ± sayesinde Ã§okÃ§a seveni var. TabiÃ® ki seveni olduÄŸu kadar, sevmeyenleri de var. BaÅŸarÄ±larÄ± TÃœRKÄ°YE sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir dÃ¶nem AVRUPAâ€™da da bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar elde etmiÅŸ ve bu camiada da gerekli SAYGI ve SEVGÄ°YÄ° kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Haliyle bu durumda kÄ±skananlarÄ± da Ã§oÄŸalmÄ±ÅŸtÄ±.Â

GÃ¶kmen AvcÄ± yazÄ±yor

GeÃ§en sene, zorlu bir dÃ¶nem geÃ§irdi. SÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n ve stresin arttÄ±ÄŸÄ± bir anda, CAN YOLDAÅžI tarafÄ±ndan terk edildi. Bu ayrÄ±lÄ±kta, arkadaÅŸÄ±mÄ±n babasÄ±nÄ±n parmaÄŸÄ± olduÄŸu sÃ¶ylendi. Ama, sonraki yaÅŸananlar durumun pek Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir gibi. BÃ¼tÃ¼n olumsuzluklara raÄŸmen girdiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± durumdan YÃœZÃœNÃœN AKIYLA Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸardÄ±.

Bu sene artÄ±k rahat, sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±z bir hayat sÃ¼rmek ve geleceÄŸe yatÄ±rÄ±m yapmak istiyordu. BabasÄ± bu arkadaÅŸÄ±mÄ±za, yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan genÃ§ bir CAN YOLDAÅžI buldu. Bunu tavsiye eden aslÄ±nda ilginÃ§ birisiydi. GeÃ§en sene SEVGÄ°LÄ° ARKADAÅžIMIZI yarÄ± yolda bÄ±rakan kiÅŸiydi bu. EtrafÄ±ndaki birÃ§ok seveni bu iliÅŸkiyi pek onaylamadÄ± ama, BABAâ€™sÄ± bÃ¶yle istiyordu.

Bir alÄ±ÅŸma dÃ¶nemi yaÅŸandÄ±. Sonra sorunlar yaÅŸanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°liÅŸki iyi gitmiyordu. Bir gÃ¼n iyi, bir gÃ¼n kÃ¶tÃ¼. Bu durum en sonunda SEVGÄ°LÄ° ARKADAÅžâ€™Ä±mÄ±zÄ±n BABAâ€™sÄ±nÄ±n da canÄ±nÄ± sÄ±kmaya baÅŸladÄ±. O da kendince tedbirler almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Ã–nce Oâ€™na yardÄ±mcÄ± olsun diye yanÄ±na verdiÄŸi yardÄ±mcÄ±larÄ± kovdu. Bir bakÄ±ma gÃ¶zdaÄŸÄ± vermek istiyordu. BaktÄ± ki bu yeterli olmadÄ±, kulaÄŸÄ±nÄ± Ã§eksin, gÃ¶z kulak olsun, birde belki kendisi Ã§eker gider diye, baÅŸÄ±na ESKÄ° CAN YOLDAÅžINI yani KEFÄ°Lâ€™ini getirdi.

Bu hareketle sanki biraz toparlanma olmuÅŸtu. ÅžÃ¶yle 4-5 hafta SEVGÄ°LÄ° ARKADAÅžIMIZ ve SAYESÄ°NDE BÄ°Z, MUTLU GÃœN GEÃ‡Ä°RMEYE BAÅžLAMIÅžTIK. Bu durumda tatile girildi. Eh adÄ± Ã¼zerinde tatil. RahatlÄ±ktan dolayÄ± pek sorun Ã§Ä±kmaz, Ã§Ä±ksa da gÃ¶ze batmaz.Â

Ve gÃ¼n geldi, tatil bitti. Hayata ve gerÃ§eklere geri dÃ¶nÃ¼ldÃ¼. Birde baktÄ±k ki, eski gÃ¼nler aynen yaÅŸanÄ±yor. Yine bir gÃ¼n iyi, bir gÃ¼n kÃ¶tÃ¼.

ArtÄ±k herkes sÄ±kÄ±lmaya baÅŸladÄ±. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n peÅŸini bÄ±rakmasÄ± iÃ§in ARAMIZDA PARA TOPLAYIP Oâ€™NA VERMEYÄ° BÄ°LE CÄ°DDÄ° CÄ°DDÄ° DÃœÅžÃœNÃœYORUZ.

Sevgili GÃ¼zin Abla,

SEVGÄ°LÄ° ARKADAÅžIMIZI BU Ä°LÄ°ÅžKÄ°DEN NASIL KURTARABÄ°LÄ°RÄ°Z. BÄ°ZE YARDIMCI OLUSAN, BU EKONOMÄ°K KRÄ°ZDE BARÄ° BU BAKIMDAN YÃœZÃœMÃœZ BÄ°RAZ GÃœLER..