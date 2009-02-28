Sevgili Galatasaraylılar

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Bundan doğal bir şey olamaz.

Ben de televizyonun karşısına mutlak galibiyet için oturdum.

Benim için O takım, Bu takım öneminden daha çok bir Türk takımının önemi vardır.

Türk Spor kamuoyunun şu anda iki önemli konusu vardır.

Biri Beşiktaş Hentbol takımının Çelenç Kupasındaki başarısı.

Diğeri Galatasaray Futbol takımının UEFA Kupasındaki başarısı.

Bir Türk olarak bu olayların dışında kalamam.

Fakat ben bir antrenör olarak, taraftar gözü ile bir maçı seyredersem en büyük yanlışı yapmış olurum. Ben bir maça antrenör gözü ve mantığı ile bakmak zorundayım.

Taraftar için ne olursa olsun gol olsun.

Fakat benim için o golün nasıl olduğu çok önemlidir. Çünkü bu son maçımız değil.

Bir sonraki rakibe bu golü nasıl hazırladığımı göstermek zorundayım.

Bir düşünün, dünyanın en iyi santrforu bile tek başına gole gidiyorsa, o pozisyonun gol olma olasılığı%25’dir. Bu pozisyonda 4 olasılık vardır.

Gol olabilir, kaleci kurtarabilir, kale direğine çarpa bilir, aut’a çıkabilir.

Gol olsa da bazen antrenörler kulübeden fırlayıp orta saha oyuncularına kızarlar.

Taraftarda “ Hocam gol oldu işte, niye kızıyorsun çocuklara” der.

Eğer o santrforun peşinden kendi orta saha oyuncusu gidiyorsa golün olma olasılığı % 50’dir.

Top kaleciden veya kele direğinden dönerse ikinci bir oyuncunun orada olması çok önemlidir.

Antrenör bu yüzden kızar.

Taraftar için müthiş kurtarışlar yapan, uçan, zıplayan, atlayan kaleciler çok iyidir.

Hâlbuki benim için yer tutan ve defansını yöneten kaleci çok iyidir.

Taraftar için, çok iyi defans yapan, kaleye şut çektirmeyen, her şutun önüne kendini siper eden defans oyuncuları çok iyidir.

Ama bunlar zaten onun görevi, bunları yapmak zorunda.

Ben bir defans oyuncusunun hücuma ne kadar katkı sağladığına bakarım.

Orta sahada oynayan oyuncuların defansa ve hücuma yapacağı katkısına bakarım.

En önemlisi orta sahada oynayan oyuncuların gole ne kadar yaklaşabildiği ve gol bulabildiği benim için santrforun gol atmasından çok daha önemlidir.

Hücum bölgesindeki futbolculardan hep hücum beklenir. Gol beklenir.

Taraftar “ Bu ne biçim santrfor hiç şut çekmiyor, daha golü yok, hoca niye koyuyorsun bu adamı takıma” diye bağırışlar duyarız tribünlerden. Fakat doğrusu bu değil, bazen bazı maçlarda santraforları pasör olarak kullanırız. Hücum bölgelerinde alan boşaltmak için kullanırız. Bu alanlara soktuğumuz orta sahada oyuncularıyla gol ararız ve çoğu zaman başarılı oluruz. Hücum oyuncularından ilk defansı kurmalarını isteriz.

Ama ilk defansı onlar kurmazsa takım problem yaşar. Bunları görmek zorundayım.

İşte Sayın Galatasaraylılar.

Galatasaray çok iyi oynadı dersem, Galatasaray’a kötülük yapmış olurum.

Galatasaray’ın başarısı bizler için çok önemli.

Galatasaray’a başarılar dileğiyle