Sevgil anne ve babalar

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Bütün çabalarımız onlar için.Aman hasta olmasınlar, aman yemeklerini iyi yesinler.Kuvvetli olsunlar, vücutları gelişsin. Boyları uzasın.Okula gitsin, çok başarılı olsunlar.Tüm dileklerimiz bunlar.Ama bunları dilemek yetmiyor.Bu dileklerimizin gerçekleşmesi için adımlar atmamız gerekiyor.Öncelikle 3-8 yaş arası biz antrenörler için çok önemli.Çocuklarınız için aşağıda vereceğim bilgilere çok dikkat edin.

3,5-5 yaş arası jimnastik sporu yapması gerekiyor. Çünkü vücut esnekliği kazanması, hareket kabiliyetini arttırması ve eklemler de bulunan eklem bağlarının güçlenmesi şart.

5-7 yaş arasında mutlaka yüzme sporu yapması gerekiyor. Çünkü yüzme sporu çocuklarda, aynı anda tüm kasları çalıştırdığı için kasların orantılı büyümesi ve gelişmesi sağlamaktadır.

Bir sporcu için yukarıdaki yaş sporları çok önemlidir. Bizler bundan sonra çocuklara daha kolay yüklemeler yapabiliyoruz.

Sonra mutlaka okul beden eğitimi öğretmenleri veya spor okulları eğitmenlerinden yardım alarak çocuğunuzun hangi spora daha fazla yatkın olduğunu anlamanız gerekmektedir.

Ve bundan sonra yatkın olduğu branşa mutlaka çocuğunuzu yönlendirin.

Her çocuğun mutlaka bir spor dalına yatkınlığı vardır. Bu futbolun, basketbolun, voleybolun dışında da olabilir.

Çocuğunuz çok iyi dansçı olabilir. Çok iyi balerin veya balet de olabilir. Çok iyi bir eskrimci de olabilir.

“Olmaz; mutlaka futbolcu olacak, basketbolcu olacak benim çocuk” demeyin. İnanın çocuğunuza büyük haksızlık yapmış olabilirsiniz. Çünkü spor tüm kötülüklerin düşmanıdır. Spor ile ilgilenen çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durur. Okulu ile kulübü arasında mekik dokuduğunu düşünün. İçiniz o kadar rahat olacak. “Çocuğum bugün nerede” diye düşünmeyeceksiniz. Şu anda yaşadığımız çağda başıboş kalan çocuklarımızın boşluklarını spor doldurmazsa başkaları dolduruyor.

Çocuğunuzun yapacağı spor dalını sevmesi çok önemli. Siz sakın yorum yapmayın. Eğer çocuğunuz masa tenisi oynayıp bu sporda kendine bir yer edinmek istiyorsa mutlaka destekleyin. Her antrenmanına gidin, sorun, sorgulayın. Çocuğunuz sizin onunla ilgilendiğini anlasın. Bu çok önemli. Odasına masa tenisi ile ilgili posterler asarak onu şaşırtın.

“Hadi oradan bale neymiş, sen erkek çocuksun bizim aileye yakışmaz böyle şeyler. Git top oynayacaksan oyna, oynamazsan çıkma evden bir yere Allah Allah” diyen babalar çok gördük.

Aman babalar çocuğunuzu kaybedersiniz. Yıllar sonra bu sarf ettiğiniz kelimeyi yüzünüze öyle bir vurur ki, bütün dünyalar başınıza yıkılır.

Lütfen çocuğunuzu destekleyin. Alın onu bale gösterilerine götürün.

Kazanan siz olacaksınız.

Lütfen kazanalım hem hayatı hem çocuklarımızı.

Bizlerde doğru yönlendirilmiş yetenek testinden geçerek bizlere gelmiş hazır çocuklar arasından;

Dünyayı ayağa kaldıracak Atletler,

Olimpiyatlarda altın madalya kazanacak cimnastikçiler,

Türk gibi kuvvetli Güreşçiler,

Dünyanın unutamayacağı Dansçılar,

70 milyonu sokağa dökecek Futbolcular yetiştirelim.

Türk sporunun başarısı için… Lütfen.